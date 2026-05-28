https://1prime.ru/20260528/spg-870278577.html

Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС бельгийский терминал

Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС бельгийский терминал - 28.05.2026, ПРАЙМ

Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС бельгийский терминал

Российский СПГ обеспечил 40% поставок сжиженного газа в один из крупнейших в ЕС бельгийский терминал Зебрюгге за последние шесть месяцев, выяснило РИА Новости,... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T10:22+0300

2026-05-28T10:22+0300

2026-05-28T10:22+0300

газ

бельгия

сша

катар

ес

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Российский СПГ обеспечил 40% поставок сжиженного газа в один из крупнейших в ЕС бельгийский терминал Зебрюгге за последние шесть месяцев, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные федеральной службы экономики Бельгии. Согласно данным мониторинга службы за последние шесть месяцев, 42% СПГ, прибывшего в Зебрюгге, приходилось на США, на втором месте с 40% российский сжиженный газ, 10% приходится на Катар. При этом власти Бельгии отдельно отмечают, что до марта 2025 года значительная часть российского СПГ в Бельгии предназначалась для перевалки и дальнейшего экспорта. "С 27 марта 2025 года перевалка СПГ российского происхождения или экспортированного из России запрещена в Европейском союзе", - говорится в документе. Однако, несмотря на ограничения, поставки российского СПГ в Бельгию активно продолжаются.

https://1prime.ru/20260527/spg-870265447.html

бельгия

сша

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, бельгия, сша, катар, ес, спг