Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС бельгийский терминал - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/spg-870278577.html
Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС бельгийский терминал
Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС бельгийский терминал - 28.05.2026, ПРАЙМ
Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС бельгийский терминал
Российский СПГ обеспечил 40% поставок сжиженного газа в один из крупнейших в ЕС бельгийский терминал Зебрюгге за последние шесть месяцев, выяснило РИА Новости,... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T10:22+0300
2026-05-28T10:22+0300
газ
бельгия
сша
катар
ес
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Российский СПГ обеспечил 40% поставок сжиженного газа в один из крупнейших в ЕС бельгийский терминал Зебрюгге за последние шесть месяцев, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные федеральной службы экономики Бельгии. Согласно данным мониторинга службы за последние шесть месяцев, 42% СПГ, прибывшего в Зебрюгге, приходилось на США, на втором месте с 40% российский сжиженный газ, 10% приходится на Катар. При этом власти Бельгии отдельно отмечают, что до марта 2025 года значительная часть российского СПГ в Бельгии предназначалась для перевалки и дальнейшего экспорта. "С 27 марта 2025 года перевалка СПГ российского происхождения или экспортированного из России запрещена в Европейском союзе", - говорится в документе. Однако, несмотря на ограничения, поставки российского СПГ в Бельгию активно продолжаются.
https://1prime.ru/20260527/spg-870265447.html
бельгия
сша
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_02067663788ba04753b2990e1390df6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бельгия, сша, катар, ес, спг
Газ, БЕЛЬГИЯ, США, КАТАР, ЕС, СПГ
10:22 28.05.2026
 
Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС бельгийский терминал

Россия обеспечила 40% поставок СПГ в крупнейший в ЕС терминал Зебрюгге за шесть месяцев

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Гент
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Российский СПГ обеспечил 40% поставок сжиженного газа в один из крупнейших в ЕС бельгийский терминал Зебрюгге за последние шесть месяцев, выяснило РИА Новости, изучив официальные данные федеральной службы экономики Бельгии.
Согласно данным мониторинга службы за последние шесть месяцев, 42% СПГ, прибывшего в Зебрюгге, приходилось на США, на втором месте с 40% российский сжиженный газ, 10% приходится на Катар.
При этом власти Бельгии отдельно отмечают, что до марта 2025 года значительная часть российского СПГ в Бельгии предназначалась для перевалки и дальнейшего экспорта.
"С 27 марта 2025 года перевалка СПГ российского происхождения или экспортированного из России запрещена в Европейском союзе", - говорится в документе.
Однако, несмотря на ограничения, поставки российского СПГ в Бельгию активно продолжаются.
Завод по сжижению природного газа (СПГ) - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
В России выросло производство СПГ
Вчера, 20:29
 
ГазБЕЛЬГИЯСШАКАТАРЕССПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала