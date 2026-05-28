Страны Азии могут начать закупать СПГ у России, предположил экономист

Азиатские покупатели сжиженного природного газа (СПГ) на фоне кризиса на Ближнем Востоке могут начать пересматривать долгосрочную стратегию закупок,... | 28.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Азиатские покупатели сжиженного природного газа (СПГ) на фоне кризиса на Ближнем Востоке могут начать пересматривать долгосрочную стратегию закупок, переключаясь на поставщиков из других регионов, в том числе США и Россию, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Многие азиатские потребители, которые очень сильно зависели от этих поставок (из стран Ближнего Востока - ред.)... очевидно, будут пересматривать свою долгосрочную стратегию. Это именно долгосрочный эффект. И в этом смысле, конечно, выигрывают США, выигрывает Россия и ряд других стран, которые готовы предложить новые объемы в ближайшие годы", - отметил он. По оценке Белогорьева, нынешний кризис важен не столько с точки зрения текущих физических поставок СПГ, сколько с точки зрения подрыва доверия импортеров к надежности ближневосточных экспортеров. До последнего времени Катар и ОАЭ считались "экспортерами последней надежды" и эталоном надежности на мировом рынке СПГ, однако конфликт стал серьезным ударом по их репутации. Эксперт отметил, что ключевыми игроками мирового рынка СПГ остается "большая четверка" производителей - Катар, Австралия, США и Россия, которые за последние 10 лет обеспечили более 95% прироста мировых мощностей сжижения газа. "Если у Австралии нет возможности в ближайшие годы нарастить объемы производства, остается тройка экспортеров - Россия, США и Катар. Основной рост пришелся на вторую половину десятых годов, это важный, стабильный, крупный поставщик. Если позиции Катара подрываются, естественно, выигрывают прежде всего оставшиеся двое - США и Россия", - добавил Белогорьев. При этом, по его словам, текущий рост поставок американского СПГ на мировой рынок напрямую с ближневосточным кризисом не связан. Он определяется графиком ввода новых мощностей сжижения в самих США, и глобальные факторы спроса и предложения играют второстепенную роль. Согласно данным минэнерго США, в марте 2026 года страна обновила исторический рекорд по экспорту СПГ, поставив на внешний рынок 573,5 миллиарда кубических футов газа (около 16,2 миллиарда кубометров), что на 25% больше показателя марта прошлого года.

