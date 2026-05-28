Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании для G20 - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260528/ssha-870271427.html
США опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании для G20
США опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании для G20 - 28.05.2026, ПРАЙМ
США опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании для G20
Министерство финансов США объявило о публикации шаблона меморандума о взаимопонимании, который должен облегчить процедуру реструктуризации госдолга для... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T01:38+0300
2026-05-28T01:38+0300
экономика
мировая экономика
сша
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870271427.jpg?1779921496
ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о публикации шаблона меморандума о взаимопонимании, который должен облегчить процедуру реструктуризации госдолга для стран-участниц соответствующего механизма "Группы двадцати" (G20). "В рамках председательства США члены G20 и Парижского клуба опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании, чтобы показать особенности урегулирования суверенного долга официальными двусторонними кредиторами в контексте рамочной программы", - говорится в заявлении минфина. По мнению США, этот шаблон будет определять общие условия отношений между странами-заемщиками и их кредиторами, что будет способствовать повышению прозрачности процесса. "Такая прозрачность не только улучшает мониторинг динамики долга и помогает устранять уязвимые места, но и облегчает координацию для более быстрого урегулирования долговых проблем", - говорится в заявлении.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, США, Минфин США
01:38 28.05.2026
 
США опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании для G20

Минфин США опубликовал шаблон меморандума о взаимопонимании для стран G20

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о публикации шаблона меморандума о взаимопонимании, который должен облегчить процедуру реструктуризации госдолга для стран-участниц соответствующего механизма "Группы двадцати" (G20).
"В рамках председательства США члены G20 и Парижского клуба опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании, чтобы показать особенности урегулирования суверенного долга официальными двусторонними кредиторами в контексте рамочной программы", - говорится в заявлении минфина.
По мнению США, этот шаблон будет определять общие условия отношений между странами-заемщиками и их кредиторами, что будет способствовать повышению прозрачности процесса.
"Такая прозрачность не только улучшает мониторинг динамики долга и помогает устранять уязвимые места, но и облегчает координацию для более быстрого урегулирования долговых проблем", - говорится в заявлении.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала