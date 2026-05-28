США опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании для G20

2026-05-28T01:38+0300

ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США объявило о публикации шаблона меморандума о взаимопонимании, который должен облегчить процедуру реструктуризации госдолга для стран-участниц соответствующего механизма "Группы двадцати" (G20). "В рамках председательства США члены G20 и Парижского клуба опубликовали шаблон меморандума о взаимопонимании, чтобы показать особенности урегулирования суверенного долга официальными двусторонними кредиторами в контексте рамочной программы", - говорится в заявлении минфина. По мнению США, этот шаблон будет определять общие условия отношений между странами-заемщиками и их кредиторами, что будет способствовать повышению прозрачности процесса. "Такая прозрачность не только улучшает мониторинг динамики долга и помогает устранять уязвимые места, но и облегчает координацию для более быстрого урегулирования долговых проблем", - говорится в заявлении.

