СМИ: Вашингтону скоро придется делать тяжелый выбор в вопросе Украины

Соединенные Штаты вскоре могут столкнуться с необходимостью сделать сложный выбор: оставить Украину без поддержки или вмешаться в конфликт, если они не смогут... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T06:05+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты вскоре могут столкнуться с необходимостью сделать сложный выбор: оставить Украину без поддержки или вмешаться в конфликт, если они не смогут убедить Киев заключить мирное соглашение, пишет издание Responsible Statecraft."Если администрация (Президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей, вероятно, придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Украины с серьезной вероятностью прямой войны с Россией", — говорится в материале.Также издание отмечает, что европейским державам следует оказать содействие в убеждении Владимира Зеленского принять компромиссный мир."Поэтому сейчас мы стоим перед неминуемой перспективой крупного кризиса — серьезной дилеммы для администрации Трампа", — говорится в материале.В ночь на 22 мая удар дронов ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, ЛНР, где находились 86 студентов, привел к обрушению здания. В результате атаки 21 студент погиб, и еще 44 человека получили ранения.В ответ российская армия нанесла ответный удар по объектам военного командования Украины, используя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданское население намерены последовательно поражать центры принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций поскорее покинуть город, а местных жителей — избегать приближения к военной и административной инфраструктуре.

