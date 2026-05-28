СМИ: Вашингтону скоро придется делать тяжелый выбор в вопросе Украины - 28.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Вашингтону скоро придется делать тяжелый выбор в вопросе Украины
мировая экономика
общество
украина
киев
сша
владимир зеленский
всу
мид рф
06:05 28.05.2026
 
СМИ: Вашингтону скоро придется делать тяжелый выбор в вопросе Украины

RS: США будет вынуждено бросить Украину на произвол судьбы или вступить в войну

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты вскоре могут столкнуться с необходимостью сделать сложный выбор: оставить Украину без поддержки или вмешаться в конфликт, если они не смогут убедить Киев заключить мирное соглашение, пишет издание Responsible Statecraft.

"Если администрация (Президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей, вероятно, придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Украины с серьезной вероятностью прямой войны с Россией", — говорится в материале.
Также издание отмечает, что европейским державам следует оказать содействие в убеждении Владимира Зеленского принять компромиссный мир.

"Поэтому сейчас мы стоим перед неминуемой перспективой крупного кризиса — серьезной дилеммы для администрации Трампа", — говорится в материале.

В ночь на 22 мая удар дронов ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, ЛНР, где находились 86 студентов, привел к обрушению здания. В результате атаки 21 студент погиб, и еще 44 человека получили ранения.
В ответ российская армия нанесла ответный удар по объектам военного командования Украины, используя ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".

Министерство иностранных дел России в понедельник заявило, что вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ на гражданское население намерены последовательно поражать центры принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций поскорее покинуть город, а местных жителей — избегать приближения к военной и административной инфраструктуре.
