Минторг США ухудшил оценку роста ВВП в I квартале - 28.05.2026, ПРАЙМ
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП в I квартале
2026-05-28T15:39+0300
2026-05-28T16:22+0300
мировая экономика
сша
ввп
минторг сша
мировая экономика, сша, ввп, минторг сша
Мировая экономика, США, ВВП, Минторг США
15:39 28.05.2026 (обновлено: 16:22 28.05.2026)
 
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП в I квартале

Минторг США ухудшил оценку роста ВВП в I квартале с 2% до 1,6% в пересчете на год

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно второй оценке из трех, вырос на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Первая оценка предполагала рост экономики США на 2% в пересчете на год в отчетном квартале.
В четвертом квартале ВВП поднялся на 0,5% в пересчете на год, в третьем - на 4,4%.
В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2025 года, американская экономика в первом квартале увеличилась на 2,6%, а не на 2,7%, после роста на 2% в четвертом квартале и на 2,3% - в третьем.
Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, замедлился до 1,4% (согласно первой оценке - до 1,6%) с 1,9% в четвертом квартале, в третьем рост составлял 3,5%.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
Госдолг США превысит 120% ВВП не позднее следующего года, полагает Fitch
30 апреля, 23:31
 
