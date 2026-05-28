Минторг США ухудшил оценку роста ВВП в I квартале
2026-05-28T15:39+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно второй оценке из трех, вырос на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Первая оценка предполагала рост экономики США на 2% в пересчете на год в отчетном квартале.В четвертом квартале ВВП поднялся на 0,5% в пересчете на год, в третьем - на 4,4%.В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2025 года, американская экономика в первом квартале увеличилась на 2,6%, а не на 2,7%, после роста на 2% в четвертом квартале и на 2,3% - в третьем.Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, замедлился до 1,4% (согласно первой оценке - до 1,6%) с 1,9% в четвертом квартале, в третьем рост составлял 3,5%.Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
Минторг США ухудшил оценку роста ВВП в I квартале с 2% до 1,6% в пересчете на год
