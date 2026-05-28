"Необратимые проблемы". Украине грозит крах производства стали

2026-05-28T18:29+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Генеральный директор украинской сталелитейной компании Interpipe Лука Занотти заявил, что производство стали на Украине с 2022 года сократилось на 80%, а новые ограничения на импорт продукции в ЕС могут добить отрасль. "Производство стали на Украине уже сократилось на целых 80% из-за боевых действий, а ограничения Европейского союза могут привести к необратимым экономическим проблемам", - цитирует агентство Рейтер слова Занотти в материале на своем сайте. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что планируемое Евросоюзом сокращение импорта стали вдвое может обойтись Украине в миллиард евро неполученной прибыли. По данным издания, квоты на импорт стали с 1 июля сократятся на 47%, а на дополнительный импорт будет наложена пошлина в 50% на фоне переизбытка мощностей во всем мире.

