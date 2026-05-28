https://1prime.ru/20260528/stepashin-870271594.html

Степашин назвал условия завершения СВО

Степашин назвал условия завершения СВО - 28.05.2026, ПРАЙМ

Степашин назвал условия завершения СВО

Президент России Владимир Путин однозначно обозначил условия завершения специальной военной операции: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области должны... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T01:53+0300

2026-05-28T01:53+0300

2026-05-28T01:56+0300

россия

экономика

общество

лнр

запорожская область

рф

сергей степашин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870271594.jpg?1779922615

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин однозначно обозначил условия завершения специальной военной операции: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области должны быть в составе России, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Какое завершение конфликта устроит Россию - совершенно очевидно. Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе РФ", - сказал он. Что касается завершения конфликта, безусловно, Россия рассчитывает на скорейшее завершение, заключил Степашин.

лнр

запорожская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , лнр, запорожская область, рф, сергей степашин, владимир путин