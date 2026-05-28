Названа стоимость самого дорогого авиабилета в Петербург перед ПМЭФ

Стоимость самого дорогого авиабилета в Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году составила 217 тысяч...

2026-05-28T00:28+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость самого дорогого авиабилета в Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году составила 217 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки билетов "Авиасейлс". "В нашей статистике есть бронирование из Москвы в Петербург за 217 тысяч рублей", - рассказали в сервисе о стоимости авиабилетов в Санкт-Петербург перед форумом. При этом самый дешевый авиабилет в Санкт-Петербург был продан из Калининграда, его цена составила 2,1 тысячи рублей. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

