Названа стоимость самого дорогого авиабилета в Петербург перед ПМЭФ - 28.05.2026, ПРАЙМ
Названа стоимость самого дорогого авиабилета в Петербург перед ПМЭФ
00:28 28.05.2026
 
Названа стоимость самого дорогого авиабилета в Петербург перед ПМЭФ

"Авиасейлс": самый дорогой билет в Петербург перед ПМЭФ стоил 217 тысяч рублей

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость самого дорогого авиабилета в Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году составила 217 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки билетов "Авиасейлс".
"В нашей статистике есть бронирование из Москвы в Петербург за 217 тысяч рублей", - рассказали в сервисе о стоимости авиабилетов в Санкт-Петербург перед форумом.
При этом самый дешевый авиабилет в Санкт-Петербург был продан из Калининграда, его цена составила 2,1 тысячи рублей.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
