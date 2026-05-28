https://1prime.ru/20260528/stoimost-870272908.html

Названа стоимость индивидуального сопровождения участника ПМЭФ-2026

Названа стоимость индивидуального сопровождения участника ПМЭФ-2026 - 28.05.2026, ПРАЙМ

Названа стоимость индивидуального сопровождения участника ПМЭФ-2026

Индивидуальное сопровождение участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года обойдется в 150 тысяч рублей в день, выяснило РИА... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T03:27+0300

2026-05-28T03:27+0300

2026-05-28T03:27+0300

экономика

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870272908.jpg?1779928025

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Индивидуальное сопровождение участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года обойдется в 150 тысяч рублей в день, выяснило РИА Новости. Индивидуальное сопровождение - специальная услуга для руководителей компаний. Ее стоимость для участника форума в день в этом году составляет 150 тысяч рублей. В сопровождение входит организация интервью и пресс-подходов к СМИ, продвижение новостей компании, доступ к закрытым деловым и вечерним событиям, а также подготовка и координация встреч с представителями бизнеса, государственных и общественных структур. Кроме того, в услуги входит составление графика, контроль следования расписанию и навигация по площадке форума. В рамках услуги за участником закрепляют координатора и консультанта. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество