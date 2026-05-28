Эксперт предупредил о ложных надеждах на золото
Золото традиционно является защитным активом, и небольшую часть средств действительно имеет смысл держать в драгметаллах для диверсификации портфеля. Однако...
2026-05-28T06:06+0300
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Золото традиционно является защитным активом, и небольшую часть средств действительно имеет смысл держать в драгметаллах для диверсификации портфеля. Однако переоценивать его роль и заменять классические модели портфеля на варианты с крупной долей золота (например, 30%) не стоит, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.По его словам, прогнозы о резком росте цен на золото — вплоть до 8900 долларов за унцию к концу десятилетия — во многом строятся на предположениях, не имеющих достаточного подтверждения. Высокая стоимость металла часто вызывается временными факторами: геополитической нестабильностью, инфляционными ожиданиями или спекуляциями, угадать которые сложно.Эксперт напоминает, что за пять прошедших лет доходность золота составила более 145%, за 10 лет — порядка 290%, за 20 лет — более 600%. "Долгосрочная тенденция — рост, однако среднесрочно металл может быть нестабилен: например, с осени 2011 года по зиму 2015 года золото просело более чем на 40%", - указал он.Потавин также отметил, что стремление к максимальной доле золота в резервах выглядит архаично на фоне современных платёжных систем. Золото уступает другим инструментам по ликвидности, не приносит дохода, а его хранение и транспортировка сопряжены с издержками. "Чрезмерная ставка на один актив часто приводит не к сверхдоходам, а к разочарованиям и потерям", — резюмирует аналитик.
Аналитик Потавин: надежда на сверхдоход от золота может обернуться убытком
