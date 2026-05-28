"Росатом Арктика" закупит два танкера для доставки нефтеналивных грузов

2026-05-28T07:25+0300

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – ПРАЙМ. Единый морской оператор Северного завоза "Росатом Арктика" планирует в 2027 году приобрести статус судовладельца и закупить два танкера для доставки нефтеналивных грузов в Якутию и на Чукотку, сообщил на Морском конгрессе во Владивостоке первый заместитель генерального директора по реализации единого морского оператора АО "Росатом Арктика" Александр Лазаренко. В марте 2025 года правительство РФ назначило единого морского оператора Северного завоза - им определено акционерное общество "Росатом Арктика". Пилотный проект реализуют на Чукотке. "Задачей Единого морского оператора на 2027 год является приобретение статуса судовладельца. Мы уже в активной фазе проработки приобретения двух танкеров ледового класса Arc4, которые будут выполнять задачу с навигационных событий 2027 года по доставке нефтеналивных грузов в республику Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ", - сказал Лазаренко. Он отметил, что оператор также задумывается о будущем нефтеналивного флота, который позволит обеспечить надежность доставку грузов в указанные регионы и в соседние субъекты. "На текущий момент единый морской оператор реализует аванпроект серийного танкера, который будет иметь ледовый класс не ниже Arc5. Мы в 2027-2028 году планируем завершить технический проект на данный серийный танкер и приступим к его реализации. В высокой стадии строительства находится теплоход грузопассажирский с ледовым классом, который в том числе призван будет решать вопросы перевозки грузов в Мурманскую область, в ЗАТО Островной", - сказал Лазаренко. Он отметил, что в рамках перспективного развития доставки грузов Северного завоза сухогрузным флотом Крыловским центром по заказу Минпромторга сейчас проектируется многоцелевое судно-снабженец. Данное судно будет иметь дедвейт свыше 19 тысяч тонн, ледовый класс Arc7 и будет в том числе доставлять грузы Северного завоза.

россия, чукотка, якутия, владивосток, росатом, минпромторг