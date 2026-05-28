Токаев рассказал о совместных проектах России и Казахстана

Между Россией и Казахстаном действуют 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций около 53 миллиардов долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт | 28.05.2026, ПРАЙМ

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Между Россией и Казахстаном действуют 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций около 53 миллиардов долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 миллиарда долларов", - сказал Токаев в ходе российско-казахстанских переговоров. Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.

