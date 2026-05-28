Токаев рассказал о совместных проектах России и Казахстана
Между Россией и Казахстаном действуют 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций около 53 миллиардов долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T10:37+0300
10:37 28.05.2026
 
Токаев: Россия и Казахстан реализуют 177 совместных проектов с инвестициями в $53 млрд

© РИА Новости . Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Пресс-служба президента Казахстана
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Между Россией и Казахстаном действуют 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций около 53 миллиардов долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"На сегодняшний день сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 миллиарда долларов", - сказал Токаев в ходе российско-казахстанских переговоров.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Лихачев рассказал о подготовке соглашений о создании АЭС в Казахстане
Вчера, 18:48
 
