https://1prime.ru/20260528/tovarooborot-870282256.html

Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном

Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном - 28.05.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном

Товарооборот России и Казахстана за первый квартал 2026 года вырос на более чем 9%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T11:35+0300

2026-05-28T11:35+0300

2026-05-28T11:35+0300

россия

мировая экономика

казахстан

рф

астана

владимир путин

алексей оверчук

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/img/82732/03/827320371_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_88ba4bd56d841028ff41032e5190f815.jpg

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Казахстана за первый квартал 2026 года вырос на более чем 9%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. "В прошлом году товарооборот (России и Казахстана - ред.) составил свыше 28 миллиардов долларов, а в этом году за первый квартал вырос еще на более чем 9%", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент РФ отметил, что прямые российские инвестиции в экономику Казахстана увеличились до 29,4 миллиарда долларов, при этом растут и казахстанские инвестиции в экономику России.

https://1prime.ru/20260528/eksport-870279004.html

казахстан

рф

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан, рф, астана, владимир путин, алексей оверчук, касым-жомарт токаев