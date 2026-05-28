Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном - 28.05.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном
Товарооборот России и Казахстана за первый квартал 2026 года вырос на более чем 9%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.05.2026, ПРАЙМ
россия
мировая экономика
казахстан
рф
астана
владимир путин
алексей оверчук
касым-жомарт токаев
Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном

Путин: товарооборот России и Казахстана за первый квартал 2026 года вырос на 9%

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Казахстана за первый квартал 2026 года вырос на более чем 9%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров.
"В прошлом году товарооборот (России и Казахстана - ред.) составил свыше 28 миллиардов долларов, а в этом году за первый квартал вырос еще на более чем 9%", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Президент РФ отметил, что прямые российские инвестиции в экономику Казахстана увеличились до 29,4 миллиарда долларов, при этом растут и казахстанские инвестиции в экономику России.
