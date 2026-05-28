Трамп поддержал Пашиняна на парламентских выборах в Армении
Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.
2026-05-28T02:23+0300
ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в стране.
"Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.
