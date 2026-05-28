БПЛА атаковали три танкера у берегов Турции, пишут СМИ
Сразу три танкера подверглись атаке БПЛА в Черном море у берегов Турции в четверг, утверждает судоходное агентство Tribeca. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T16:35+0300
СТАМБУЛ, 28 мая – ПРАЙМ. Сразу три танкера подверглись атаке БПЛА в Черном море у берегов Турции в четверг, утверждает судоходное агентство Tribeca. "Танкер James II под флагом Палау подвергся атаке, находясь в 80 километрах к северу от деревни Тюркели на черноморском побережье. Еще два танкера Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне были атакованы неподалеку во время перевалки груза с корабля на корабль", - приводит агентство Рейтер сообщение Tribeca. К судам направлены буксиры, экипажи трех танкеров в порядке, отметило агентство. РИА Новости запросило минтранспорта Турции в связи с инцидентом. Танкер ALTURA ранее уже был атакован в Черном море – в марте. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу отмечал, что судно было атаковано, вероятнее всего, безэкипажным катером.
Tribeca: сразу три танкера подверглись атаке беспилотников у берегов Турции в Черном море