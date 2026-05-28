Приток денег на фондовый рынок в России побил рекорд - 28.05.2026, ПРАЙМ
Приток денег на фондовый рынок в России побил рекорд
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Приток денег на фондовый рынок РФ по итогам первого квартала стал рекордным с начала наблюдений в 2021 году, а больше половины пополнений снова обеспечили квалифицированные инвесторы, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров за I квартал 2026 года" ЦБ. "Приток новых денег на фондовый рынок в первом квартале 2026 года был рекордным с начала наблюдений в 2021 году, основной объем поступлений на счета обеспечили квалифицированные инвесторы. Объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета за первый квартал 2026 года составил 910 миллиардов рублей (+45% квартал к кварталу, +93% год к году). Доля взносов квалифицированных инвесторов сократилась за квартал с 60 до 59%", - говорится в обзоре. Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физических лиц - резидентов в первом квартале 2026 года увеличился до 2,3 миллиона рублей (+3% за квартал, +6% за год), также указал регулятор. В итоге совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам первого квартала 2026 года достигла 13,3 триллиона рублей (+9% за квартал, +25% за год). Из указанной суммы около 12,5 триллиона рублей приходилось на ценные бумаги, а 0,4 триллиона - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
17:16 28.05.2026
 
Приток денег на фондовый рынок в России побил рекорд

ЦБ: приток денег на фондовый рынок России по итогам I квартала стал рекордным с 2021 года

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Приток денег на фондовый рынок РФ по итогам первого квартала стал рекордным с начала наблюдений в 2021 году, а больше половины пополнений снова обеспечили квалифицированные инвесторы, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров за I квартал 2026 года" ЦБ.
"Приток новых денег на фондовый рынок в первом квартале 2026 года был рекордным с начала наблюдений в 2021 году, основной объем поступлений на счета обеспечили квалифицированные инвесторы. Объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета за первый квартал 2026 года составил 910 миллиардов рублей (+45% квартал к кварталу, +93% год к году). Доля взносов квалифицированных инвесторов сократилась за квартал с 60 до 59%", - говорится в обзоре.
Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физических лиц - резидентов в первом квартале 2026 года увеличился до 2,3 миллиона рублей (+3% за квартал, +6% за год), также указал регулятор.
В итоге совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам первого квартала 2026 года достигла 13,3 триллиона рублей (+9% за квартал, +25% за год).
Из указанной суммы около 12,5 триллиона рублей приходилось на ценные бумаги, а 0,4 триллиона - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.
