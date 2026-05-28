https://1prime.ru/20260528/tsb-870293171.html

Приток денег на фондовый рынок в России побил рекорд

Приток денег на фондовый рынок в России побил рекорд - 28.05.2026, ПРАЙМ

Приток денег на фондовый рынок в России побил рекорд

Приток денег на фондовый рынок РФ по итогам первого квартала стал рекордным с начала наблюдений в 2021 году, а больше половины пополнений снова обеспечили... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T17:16+0300

2026-05-28T17:16+0300

2026-05-28T17:16+0300

финансы

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Приток денег на фондовый рынок РФ по итогам первого квартала стал рекордным с начала наблюдений в 2021 году, а больше половины пополнений снова обеспечили квалифицированные инвесторы, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров за I квартал 2026 года" ЦБ. "Приток новых денег на фондовый рынок в первом квартале 2026 года был рекордным с начала наблюдений в 2021 году, основной объем поступлений на счета обеспечили квалифицированные инвесторы. Объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета за первый квартал 2026 года составил 910 миллиардов рублей (+45% квартал к кварталу, +93% год к году). Доля взносов квалифицированных инвесторов сократилась за квартал с 60 до 59%", - говорится в обзоре. Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физических лиц - резидентов в первом квартале 2026 года увеличился до 2,3 миллиона рублей (+3% за квартал, +6% за год), также указал регулятор. В итоге совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам первого квартала 2026 года достигла 13,3 триллиона рублей (+9% за квартал, +25% за год). Из указанной суммы около 12,5 триллиона рублей приходилось на ценные бумаги, а 0,4 триллиона - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

https://1prime.ru/20260525/mosbirzha-870197199.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф