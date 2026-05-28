Россия продолжает экспорт дизтоплива и авиакеросина, заявил Цивилев - 28.05.2026, ПРАЙМ

Россия пока продолжает экспорт дизтоплива и авиакеросина, дальнейшая ситуация будет зависеть от обстановки на рынке, сообщил журналистам министр энергетики РФ... | 28.05.2026, ПРАЙМ

АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия пока продолжает экспорт дизтоплива и авиакеросина, дальнейшая ситуация будет зависеть от обстановки на рынке, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Поставки продолжаются, как будет в дальнейшем, - покажет ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Минэнерго необходимость запрета на экспорт авиакеросина и дизтоплива из России, в том числе для крупных компаний. Правительство РФ рассматривает возможность временно запретить экспорт авиационного керосина и дизельного топлива, сообщила ранее в мае газета РБК со ссылкой на источники.

