Россия продолжает экспорт дизтоплива и авиакеросина, заявил Цивилев
2026-05-28T14:01+0300
Глава Минэнерго Цивилев: Россия пока продолжает экспорт дизтоплива и авиакеросина
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия пока продолжает экспорт дизтоплива и авиакеросина, дальнейшая ситуация будет зависеть от обстановки на рынке, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Поставки продолжаются, как будет в дальнейшем, - покажет ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос о том, видит ли Минэнерго необходимость запрета на экспорт авиакеросина и дизтоплива из России, в том числе для крупных компаний.
Правительство РФ рассматривает возможность временно запретить экспорт авиационного керосина и дизельного топлива, сообщила ранее в мае газета РБК со ссылкой на источники.
