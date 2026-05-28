"Нет шансов": в Киеве запаниковали из-за удара возмездия

Украина испытывает дефицит ресурсов для отражения ответных ударов российской армии по Киеву, сообщил корреспондент телеканала Welt, работающий в столице...

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Украина испытывает дефицит ресурсов для отражения ответных ударов российской армии по Киеву, сообщил корреспондент телеканала Welt, работающий в столице Украины, Ибрагим Набар. "Проблема, конечно, заключается в нехватке ракет. Особенно, ракет для Patriot", — отметил он. По словам журналиста, военные ресурсы Киева и Москвы в этом аспекте значительно различаются. "У Украины с этими запасами ракет практически нет шансов", — заключил Набар.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

