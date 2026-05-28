"Черт возьми!" Ответ ВС России вызвал громкую реакцию в США

Украине не стоило переходить черту в провокациях против России, атаковав общежитие колледжа в Старобельске, заявил в эфире YouTube-канала американский аналитик... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T07:39+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Украине не стоило переходить черту в провокациях против России, атаковав общежитие колледжа в Старобельске, заявил в эфире YouTube-канала американский аналитик Рэй Макговерн."Последний раз, когда было убито так много молодых девушек в том колледже, это зашло слишком далеко, и (Владимир Путин. — Прим. ред.) ответил "Орешником", черт возьми!" — сказал он.Эксперт подчеркнул, что действия Украины были чистейшей провокацией для того, чтобы повысить градус эскалации. При этом Киев может попытаться предпринять что-нибудь, чтобы вовлечь страны НАТО в конфликт, предупредил он.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

