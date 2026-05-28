"Ему конец": в ЕС рассказали, как Зеленский довел Каллас до бешенства - 28.05.2026, ПРАЙМ
"Ему конец": в ЕС рассказали, как Зеленский довел Каллас до бешенства
"Ему конец": в ЕС рассказали, как Зеленский довел Каллас до бешенства
06:49 28.05.2026
 
"Ему конец": в ЕС рассказали, как Зеленский довел Каллас до бешенства

Христофору: письмо с жалобами Трампу приведет к ссоре Зеленского с Каллас

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Обращение Владимира Зеленского за военной помощью к президенту США Дональду Трампу может вызвать напряженность в отношениях Киева с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

"У Европы заканчиваются деньги на закупку очень дорогих боеприпасов. Они сильно истощены, но Каллас упорно пытается угрожать России. И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, прося помощи и руша все ее нарративы о якобы сильном ЕС. Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого", — сказал он.
По мнению эксперта, некоторые страны ЕС уже стремятся освободиться от обязательств по поддержке Киева, что послужит тревожным сигналом как для Каллас, так и для Зеленского.

"Это тревожно, потому что все больше стран выходят из схемы, которую предложил ЕС. Политикам стоит обратить внимание", — добавил журналист.

Украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Зеленский направил письмо Трампу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет, в связи с усиливающимся дефицитом боеприпасов у ВСУ.

Как сообщают журналисты, украинский посол в США Ольга Стефанишина передала копии письма представителям Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе подчеркивается ухудшение ситуации с боеприпасами для ПВО, включая ракеты PAC-3 для систем Patriot.
