"Ему конец": в ЕС рассказали, как Зеленский довел Каллас до бешенства
Христофору: письмо с жалобами Трампу приведет к ссоре Зеленского с Каллас
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Обращение Владимира Зеленского за военной помощью к президенту США Дональду Трампу может вызвать напряженность в отношениях Киева с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.
"У Европы заканчиваются деньги на закупку очень дорогих боеприпасов. Они сильно истощены, но Каллас упорно пытается угрожать России. И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, прося помощи и руша все ее нарративы о якобы сильном ЕС. Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого", — сказал он.
"У Европы заканчиваются деньги на закупку очень дорогих боеприпасов. Они сильно истощены, но Каллас упорно пытается угрожать России. И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, прося помощи и руша все ее нарративы о якобы сильном ЕС. Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого", — сказал он.
По мнению эксперта, некоторые страны ЕС уже стремятся освободиться от обязательств по поддержке Киева, что послужит тревожным сигналом как для Каллас, так и для Зеленского.
"Это тревожно, потому что все больше стран выходят из схемы, которую предложил ЕС. Политикам стоит обратить внимание", — добавил журналист.
Украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Зеленский направил письмо Трампу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет, в связи с усиливающимся дефицитом боеприпасов у ВСУ.
Как сообщают журналисты, украинский посол в США Ольга Стефанишина передала копии письма представителям Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе подчеркивается ухудшение ситуации с боеприпасами для ПВО, включая ракеты PAC-3 для систем Patriot.
"Это тревожно, потому что все больше стран выходят из схемы, которую предложил ЕС. Политикам стоит обратить внимание", — добавил журналист.
Украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Зеленский направил письмо Трампу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет, в связи с усиливающимся дефицитом боеприпасов у ВСУ.
Как сообщают журналисты, украинский посол в США Ольга Стефанишина передала копии письма представителям Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе подчеркивается ухудшение ситуации с боеприпасами для ПВО, включая ракеты PAC-3 для систем Patriot.