Киеву сообщили о критической проблеме из-за "Орешника"
Профессор Йегер: отсутствие ракет для ПВО превратилось в большую проблему для Украины
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны превратилась в серьезную проблему для Украины, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире NTV Nachrichten.
"Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны", — подчеркнул он.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
