https://1prime.ru/20260528/ukraina-870276209.html

Киеву сообщили о критической проблеме из-за "Орешника"

Киеву сообщили о критической проблеме из-за "Орешника" - 28.05.2026, ПРАЙМ

Киеву сообщили о критической проблеме из-за "Орешника"

Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны превратилась в серьезную проблему для Украины, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T06:58+0300

2026-05-28T06:58+0300

2026-05-28T06:59+0300

в мире

украина

киев

москва

всу

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны превратилась в серьезную проблему для Украины, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире NTV Nachrichten."Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны", — подчеркнул он.Эксперт отметил, что из-за недостатка средств защиты Киев несет значительный ущерб, будучи не в состоянии противостоять российским ударам возмездия. Украине важно осознавать, что Москва может задействовать еще больше мощи, если это будет необходимо.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, киев, москва, всу, мид