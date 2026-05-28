Киеву сообщили о критической проблеме из-за "Орешника" - 28.05.2026, ПРАЙМ
Киеву сообщили о критической проблеме из-за "Орешника"
Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны превратилась в серьезную проблему для Украины, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T06:58+0300
2026-05-28T06:59+0300
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны превратилась в серьезную проблему для Украины, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире NTV Nachrichten."Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны", — подчеркнул он.Эксперт отметил, что из-за недостатка средств защиты Киев несет значительный ущерб, будучи не в состоянии противостоять российским ударам возмездия. Украине важно осознавать, что Москва может задействовать еще больше мощи, если это будет необходимо.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
06:58 28.05.2026 (обновлено: 06:59 28.05.2026)
 
Киеву сообщили о критической проблеме из-за "Орешника"

Профессор Йегер: отсутствие ракет для ПВО превратилось в большую проблему для Украины

Украинские флаги. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Нехватка ракет для систем противовоздушной обороны превратилась в серьезную проблему для Украины, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире NTV Nachrichten.
"Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны", — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что из-за недостатка средств защиты Киев несет значительный ущерб, будучи не в состоянии противостоять российским ударам возмездия. Украине важно осознавать, что Москва может задействовать еще больше мощи, если это будет необходимо.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
 
