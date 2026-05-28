https://1prime.ru/20260528/ukraina-870290054.html

ЕС переведет Украине 2,8 миллиарда евро макрофинансовой помощи

ЕС переведет Украине 2,8 миллиарда евро макрофинансовой помощи - 28.05.2026, ПРАЙМ

ЕС переведет Украине 2,8 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Совет ЕС одобрил выплату Украине седьмого транша макрофинансовой помощи в рамках фонда ЕС для Украины, он составит 2,8 миллиарда евро, говорится в заявлении... | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T16:30+0300

2026-05-28T16:30+0300

2026-05-28T16:30+0300

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС одобрил выплату Украине седьмого транша макрофинансовой помощи в рамках фонда ЕС для Украины, он составит 2,8 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС. "Украина получит выплату в размере почти 2,8 миллиарда евро после того, как Совет принял решение об очередном - седьмом - транше поддержки в рамках украинского фонда ЕС. Эта сумма отражает успешное завершение Украиной одиннадцати из двадцати этапов реформ, необходимых для седьмого транша", - говорится в документе. Там отметили, что предыдущий, шестой транш в размере около 2,3 миллиарда евро был переведен Киеву в декабре 2025 года.

https://1prime.ru/20260528/ssha-870274942.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ес