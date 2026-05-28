Торговля России и Казахстана защищена от внешнего влияния, заявил Путин
Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах, взаимная торговля защищена от внешнего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T12:28+0300
АСТАНА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия и Казахстан проводят практически все расчеты в национальных валютах, взаимная торговля защищена от внешнего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг провел переговоры с Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ. "Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин: торговля России и Казахстана в нацвалютах защищена от внешнего влияния
