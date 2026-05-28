В ВТБ ответили на вопрос о покупке доли в банках маркетплейсов - 28.05.2026, ПРАЙМ
В ВТБ ответили на вопрос о покупке доли в банках маркетплейсов
2026-05-28T10:34+0300
банки
финансы
бизнес
втб
wildberries
яндекс банк
10:34 28.05.2026
 
Пьянов: ВТБ не ведет переговоров о покупке доли в других банках маркетплейсов

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ВТБ пока не ведет никаких переговоров по приобретению доли в других банках маркетплейсов помимо Wildberries, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Во вторник стало известно, что Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения. Говоря о партнерстве с группой RWB (объединенная компания Wildberries&Russ), первый зампред правления банка отметил, что значимые экономические эффекты на прибыль ВТБ от партнерства появятся не раньше 2027 года. При этом ВТБ не будет приобретать контроль в RWB, у банка нет планов превысить миноритарные доли, сообщал Пьянов.
"Сделка будет привязана к результатам допэмиссии, которая и будет источником финансирования этого приобретения. Планируем ли мы что-то подобное с другими банками маркетплейсов? Мне известны только два активных банка маркетплейса, помимо Wildberries-банка. Это "Озон банк" и "Яндекс банк". Соответственно, пока никаких переговоров по этим двум банкам не ведется", - сказал он.
Также Пьянов добавил, что часть допэмиссии планируется для новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB. По его словам, приоритетно допэмиссия делается для финансирования этого неорганического приобретения.
"Окончательный размер фактической допэмиссии неизвестен, есть определенные договоренности с пулом якорных институциональных инвесторов, так что вернемся к этому вопросу после завершения SPO. Даже если суммы хватит только на неорганическое приобретение, мы будем довольны. Мы хотели бы убедить инвесторов в экономической целесообразности этой сделки, в том, что допэмиссия не размывающая, а приобретающая дополнительную экономическую мощность, что возврат от новых инвестиций будет больше возврата 20% у банка", - подчеркнул первый зампред ВТБ.
"Фактически речь идет об участии инвесторов в формировании сложно копируемого на рынке преимущества. Такое конкурентное преимущество стоит дорого", - пояснил он.
Пьянов также отметил, что ранее были коммуникации со стороны ВТБ о том, что банк не будет проводить дополнительную эмиссию для целей увеличения норматива достаточности капитала. Отражение дивидендов с точки зрения отрицательного влияния на капитал произойдет раньше регистрации SPO, пояснил он.
"В этой ситуации эта допэмиссия исключительно под развитие бизнеса, что делают и другие банки – например, для приобретения "Авто.ру", банка "Точка", других активов. Это нормальная рыночная практика - и российская, и международная. Это допэмиссия не для цели увеличения достаточности капитала, а для цели приобретения актива, который, по нашим расчетам, будет генерить возвратные инвестиции больше 30%. То есть в полтора раза превышать органическую доходность, возвратность на капитал сегодняшней группы ВТБ", - подытожил он.
Во вторник ВТБ объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса, сообщал банк.
 
