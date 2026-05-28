В ВТБ ответили на вопрос о покупке доли в банках маркетплейсов

2026-05-28T10:34+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. ВТБ пока не ведет никаких переговоров по приобретению доли в других банках маркетплейсов помимо Wildberries, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Во вторник стало известно, что Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения. Говоря о партнерстве с группой RWB (объединенная компания Wildberries&Russ), первый зампред правления банка отметил, что значимые экономические эффекты на прибыль ВТБ от партнерства появятся не раньше 2027 года. При этом ВТБ не будет приобретать контроль в RWB, у банка нет планов превысить миноритарные доли, сообщал Пьянов. "Сделка будет привязана к результатам допэмиссии, которая и будет источником финансирования этого приобретения. Планируем ли мы что-то подобное с другими банками маркетплейсов? Мне известны только два активных банка маркетплейса, помимо Wildberries-банка. Это "Озон банк" и "Яндекс банк". Соответственно, пока никаких переговоров по этим двум банкам не ведется", - сказал он. Также Пьянов добавил, что часть допэмиссии планируется для новой модели роста уже в состоянии полноценного партнерства с RWB. По его словам, приоритетно допэмиссия делается для финансирования этого неорганического приобретения. "Окончательный размер фактической допэмиссии неизвестен, есть определенные договоренности с пулом якорных институциональных инвесторов, так что вернемся к этому вопросу после завершения SPO. Даже если суммы хватит только на неорганическое приобретение, мы будем довольны. Мы хотели бы убедить инвесторов в экономической целесообразности этой сделки, в том, что допэмиссия не размывающая, а приобретающая дополнительную экономическую мощность, что возврат от новых инвестиций будет больше возврата 20% у банка", - подчеркнул первый зампред ВТБ. "Фактически речь идет об участии инвесторов в формировании сложно копируемого на рынке преимущества. Такое конкурентное преимущество стоит дорого", - пояснил он. Пьянов также отметил, что ранее были коммуникации со стороны ВТБ о том, что банк не будет проводить дополнительную эмиссию для целей увеличения норматива достаточности капитала. Отражение дивидендов с точки зрения отрицательного влияния на капитал произойдет раньше регистрации SPO, пояснил он. "В этой ситуации эта допэмиссия исключительно под развитие бизнеса, что делают и другие банки – например, для приобретения "Авто.ру", банка "Точка", других активов. Это нормальная рыночная практика - и российская, и международная. Это допэмиссия не для цели увеличения достаточности капитала, а для цели приобретения актива, который, по нашим расчетам, будет генерить возвратные инвестиции больше 30%. То есть в полтора раза превышать органическую доходность, возвратность на капитал сегодняшней группы ВТБ", - подытожил он. Во вторник ВТБ объявил о том, что планирует допэмиссию в объеме до 49% акций, при этом доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ в рамках допэмиссии составит 87 рублей. Средства, привлеченные ВТБ в рамках SPO, будут использоваться для финансирования партнерства с группой RWB и развития основного бизнеса, сообщал банк.

