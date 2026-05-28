Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 1,8% - 28.05.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 1,8%
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 1,8%, до 162,8 миллиарда рублей, сообщается в отчете банка. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 30,2 миллиарда рублей в апреле и 162,8 миллиарда рублей по итогам 4 месяцев 2026 года, увеличившись на 24,3% и сократившись на 1,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сообщается там. "Результаты апреля и 4 месяцев 2026 года соответствуют нашим ожиданиям: на фоне ускоренного роста корпоративного кредитного портфеля мы видим продолжающееся расширение чистой процентной маржи, уверенный рост комиссионных доходов и замедление роста операционных расходов при стабильных риск-метриках", - также приводятся в отчете слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 12,7% в апреле и 17,5% по итогам четырех месяцев 2026 года, увеличившись на 220 базисных пунктов и сократившись на 80 базисных пунктов соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые операционные доходы до резервов составили 108 миллиардов рублей в апреле и 475,8 миллиарда рублей за четыре месяца 2026 года, увеличившись на 18,8% и 5,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне улучшения динамики чистых процентных доходов. Чистые процентные доходы увеличились на 129,6% в апреле и 221,5% за четыре месяца 2026 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 69,1 миллиарда рублей и 265,9 миллиарда рублей соответственно. Чистая процентная маржа продолжила восстанавливаться и составила 2,6% за апрель и четыре месяца 2026 года по сравнению с 1,2% и 0,8% за аналогичные периоды прошлого года. Чистые комиссионные доходы увеличились на 33,8% в апреле и на 15,9% за 4 месяца 2026 года, составив 31,3 миллиарда рублей и 111,4 миллиарда рублей соответственно.
14:06 28.05.2026
 
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 1,8%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-апреле снизилась на 1,8%, до 162,8 млрд рублей

