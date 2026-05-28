СМИ: Белый дом хочет создать купюру в 250 долларов с изображением Трампа

2026-05-28T16:27+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа добивается разработки купюры в 250 долларов с его изображением, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных бывших и действующих сотрудников Белого дома. "Представители администрации Трампа обратились к ведомству, ответственному за печать национальной валюты (Бюро гравировки и печати - ред.), с ходатайством разработать дизайн банкноты номиналом 250 долларов с изображением президента", - сказано в публикации. WP сообщает, что еще с 2025 года казначей США Брендон Бич и его старший советник Майк Браун неоднократно пытались добиться от бюро гравировки и печати подготовки прототипов дизайна банкноты с изображением Трампа и даже направили туда наброски. "В прошлом году в Конгрессе был внесен законопроект, который позволил бы изобразить Трампа на купюре номиналом 250 долларов в честь 250-летия страны, однако его рассмотрение затянулось", - пишет газета. В этой связи министерство финансов США сообщило, что в случае одобрения законопроекта бюро гравировки и печати приступит к созданию купюры номиналом в 250 долларов. Отмечается, что речь идет о первом за 150 лет изображении на долларе портрета ныне живущего человека. США будут отмечать 250-ю годовщину независимости 4 июля.

