https://1prime.ru/20260528/yandeks-870287452.html

"Яндекс" стал главным претендентом на покупку сервиса "Островок", пишут СМИ

"Яндекс" стал главным претендентом на покупку сервиса "Островок", пишут СМИ - 28.05.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" стал главным претендентом на покупку сервиса "Островок", пишут СМИ

"Яндекс" стал основным претендентом на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок", пишет газета "Коммерсант". | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T14:20+0300

2026-05-28T14:20+0300

2026-05-28T14:20+0300

бизнес

технологии

яндекс

авито

суточно.ру

https://cdnn.1prime.ru/img/83310/62/833106287_0:152:3009:1845_1920x0_80_0_0_71027319e17406c4e5ab3efcc4317a14.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" стал основным претендентом на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок", пишет газета "Коммерсант". "Яндекс" может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей "Островок". Другие претенденты на актив - "Авито" и "Суточно.ру" - вышли из переговоров", - говорится в материале. Отмечается, что владельцы сервиса хотят продать компанию за 20 миллиардов рублей, однако покупатель согласен на сумму не больше 15 миллиардов. Эта покупка даст "Яндексу" возможность получить на рынке гостиничных бронирования долю, сопоставимую с Booking.com, отмечает также издание. Представители "Яндекса" и "Островка", впрочем, заявили, что "не комментируют рыночные слухи". "Три собеседника "Коммерсанта" говорят, что переговоры покинули два других потенциальных покупателя - "Авито" и "Суточно.ру". В этих компаниях на вопросы "Коммерсанта" оперативно не ответили", - добавляет газета. Один из собеседников "Коммерсанта" рассказал, что "Островок" собирались продавать за 27 миллиардов рублей, но позже снизили цену до 20 миллиардов, что связано не только с позицией покупателя, но и с укреплением рубля. Источник "Коммерсанта" считает, что главный мотив покупки "Островка" для "Яндекса" - это поглощение конкурента для увеличения доли на рынке, так как "Островок" - одно из крупнейших онлайн-тревел-агентств в России. Через этот сервис в начале мая была осуществлена почти четверть всех продаж, приводит газета данные Travelline. "Аналитики Aspring говорят о высокой инвестиционной активности в тревел-сегменте в этом году: могут быть заключены две-три крупные сделки стоимостью до 35 миллиардов рублей. Ранее возможность продать бизнес рассматривали в том числе владельцы "Авиасейлса", - заключается в статье.

https://1prime.ru/20260226/yandeks-867844781.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, яндекс, авито, суточно.ру