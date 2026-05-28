"Яндекс" стал главным претендентом на покупку сервиса "Островок", пишут СМИ - 28.05.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" стал главным претендентом на покупку сервиса "Островок", пишут СМИ
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" стал основным претендентом на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей "Островок", пишет газета "Коммерсант". "Яндекс" может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей "Островок". Другие претенденты на актив - "Авито" и "Суточно.ру" - вышли из переговоров", - говорится в материале. Отмечается, что владельцы сервиса хотят продать компанию за 20 миллиардов рублей, однако покупатель согласен на сумму не больше 15 миллиардов. Эта покупка даст "Яндексу" возможность получить на рынке гостиничных бронирования долю, сопоставимую с Booking.com, отмечает также издание. Представители "Яндекса" и "Островка", впрочем, заявили, что "не комментируют рыночные слухи". "Три собеседника "Коммерсанта" говорят, что переговоры покинули два других потенциальных покупателя - "Авито" и "Суточно.ру". В этих компаниях на вопросы "Коммерсанта" оперативно не ответили", - добавляет газета. Один из собеседников "Коммерсанта" рассказал, что "Островок" собирались продавать за 27 миллиардов рублей, но позже снизили цену до 20 миллиардов, что связано не только с позицией покупателя, но и с укреплением рубля. Источник "Коммерсанта" считает, что главный мотив покупки "Островка" для "Яндекса" - это поглощение конкурента для увеличения доли на рынке, так как "Островок" - одно из крупнейших онлайн-тревел-агентств в России. Через этот сервис в начале мая была осуществлена почти четверть всех продаж, приводит газета данные Travelline. "Аналитики Aspring говорят о высокой инвестиционной активности в тревел-сегменте в этом году: могут быть заключены две-три крупные сделки стоимостью до 35 миллиардов рублей. Ранее возможность продать бизнес рассматривали в том числе владельцы "Авиасейлса", - заключается в статье.
