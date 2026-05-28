Курс рубля по итогам торгов четверга немного подрос к юаню
2026-05-28T22:10+0300
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга немного подрос к юаню благодаря пиковой поддержке со стороны налогового периода, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 2 копейки, до 10,46 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.28 мск дорожал на 0,92%, до 93,1 доллара за баррель. Юань снизился на 0,14%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 10,42-10,49 рубля. "Рубль пока держится стойко. Пиковая поддержка со стороны налогового периода даже позволила ему немного укрепить позиции. К тому же на рынок продолжает поступать плотный приток валютной выручки как от нефтегазового экспорта, так и от экспорта металлов, удобрений, продовольствия, также существенно подорожавших этой весной. Соразмерного спроса на эту валюту нет, хотя он тоже растет в преддверии сезона отпусков", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Поддержку могла оказать статистика, а годовая инфляция, согласно данным Росстата, на 25 мая продолжила замедляться и уже составляет 5,33%, добавил он. "Тот факт, что "налоговая" неделя не сильно повлияла на курс, дает основания полагать, что дальнейшая динамика будет складываться все же в пользу юаня, особенно в преддверии объявления параметров валютных операций Минфина в июне и постепенного снижения цен на нефть", - рассказал Александр Фетисов из Россельхозбанка Прогнозы Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global прогнозирует в ближайшее время диапазон по курсам доллара, евро и юаня в 70-72 рубля, 82-84 рубля и 10,3-10,8 рубля соответственно. "На следующей неделе Минфин РФ объявит об объеме покупок валюты по бюджетному правилу на июнь. Предполагаем его увеличение с майских 110 миллиардов рублей до 270 миллиардов. Это может способствовать росту доллара ближе к 75, юаня - в направлении 11 рублей. А в конце текущей недели ждем, соответственно, 70,5-72,5 и 10,4-10,6", - говорит Смирнов.
