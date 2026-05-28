Зампред правления Сбербанка: IPO в 2026 году будет штучным товаром

2026-05-28T04:36+0300

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Начало года показывает, что первичное публичное размещение акций компаний (IPO) в 2026 году будет штучным товаром, открытие окна для IPO ожидается в сентябре-октябре, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Топ-менеджер напомнил, что в прошлом году состоялось лишь несколько IPO. По словам Попова, это не так много для рынка: в предыдущие годы было и по два десятка первичных публичных размещений. Самое крупное IPO прошлого года было у "Дом.РФ", Сбербанк принял в нем участие, добавил он. "Другие наши клиенты на фоне текущего уровня ключевой ставки предпочли перенести IPO на будущее, но практически никто не отказался от этой идеи полностью. Старт нынешнего года показывает, что IPO в текущем году будет штучным товаром", – сказал Попов. Однако Сбербанк не исключает, что несколько клиентов банка сделают "очередные знаковые размещения". "Мы ожидаем в сентябре-октябре открытия окна для IPO, ждем интереса розничных, институциональных инвесторов к рынку. И видим фокус на развитии рынка акционерного капитала на самом высоком уровне, мы готовы продолжить развивать этот рынок, способствовать инвестициям в успешные компании", – подчеркнул топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

банки, финансы, анатолий попов, сбербанк, дом.рф