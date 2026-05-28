Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зампред правления Сбербанка: IPO в 2026 году будет штучным товаром - 28.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260528/zampred-870273781.html
Зампред правления Сбербанка: IPO в 2026 году будет штучным товаром
Зампред правления Сбербанка: IPO в 2026 году будет штучным товаром - 28.05.2026, ПРАЙМ
Зампред правления Сбербанка: IPO в 2026 году будет штучным товаром
Начало года показывает, что первичное публичное размещение акций компаний (IPO) в 2026 году будет штучным товаром, открытие окна для IPO ожидается в... | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T04:36+0300
2026-05-28T04:36+0300
банки
финансы
анатолий попов
сбербанк
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870273781.jpg?1779932200
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Начало года показывает, что первичное публичное размещение акций компаний (IPO) в 2026 году будет штучным товаром, открытие окна для IPO ожидается в сентябре-октябре, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Топ-менеджер напомнил, что в прошлом году состоялось лишь несколько IPO. По словам Попова, это не так много для рынка: в предыдущие годы было и по два десятка первичных публичных размещений. Самое крупное IPO прошлого года было у "Дом.РФ", Сбербанк принял в нем участие, добавил он. "Другие наши клиенты на фоне текущего уровня ключевой ставки предпочли перенести IPO на будущее, но практически никто не отказался от этой идеи полностью. Старт нынешнего года показывает, что IPO в текущем году будет штучным товаром", – сказал Попов. Однако Сбербанк не исключает, что несколько клиентов банка сделают "очередные знаковые размещения". "Мы ожидаем в сентябре-октябре открытия окна для IPO, ждем интереса розничных, институциональных инвесторов к рынку. И видим фокус на развитии рынка акционерного капитала на самом высоком уровне, мы готовы продолжить развивать этот рынок, способствовать инвестициям в успешные компании", – подчеркнул топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, анатолий попов, сбербанк, дом.рф
Банки, Финансы, Анатолий Попов, Сбербанк, Дом.РФ
04:36 28.05.2026
 
Зампред правления Сбербанка: IPO в 2026 году будет штучным товаром

Зампред правления Сбербанка Попов: IPO в 2026 году будет штучным товаром

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Начало года показывает, что первичное публичное размещение акций компаний (IPO) в 2026 году будет штучным товаром, открытие окна для IPO ожидается в сентябре-октябре, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Топ-менеджер напомнил, что в прошлом году состоялось лишь несколько IPO. По словам Попова, это не так много для рынка: в предыдущие годы было и по два десятка первичных публичных размещений. Самое крупное IPO прошлого года было у "Дом.РФ", Сбербанк принял в нем участие, добавил он.
"Другие наши клиенты на фоне текущего уровня ключевой ставки предпочли перенести IPO на будущее, но практически никто не отказался от этой идеи полностью. Старт нынешнего года показывает, что IPO в текущем году будет штучным товаром", – сказал Попов.
Однако Сбербанк не исключает, что несколько клиентов банка сделают "очередные знаковые размещения".
"Мы ожидаем в сентябре-октябре открытия окна для IPO, ждем интереса розничных, институциональных инвесторов к рынку. И видим фокус на развитии рынка акционерного капитала на самом высоком уровне, мы готовы продолжить развивать этот рынок, способствовать инвестициям в успешные компании", – подчеркнул топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
БанкиФинансыАнатолий ПоповСбербанкДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала