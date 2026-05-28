Средняя зарплата в Республике Алтай за 2025 год выросла на 17,6% - 28.05.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в Республике Алтай за 2025 год выросла на 17,6%
Почти 73 тысячи рублей составлена среднемесячная зарплата в Республике Алтай, за 2025 год она выросла на 17,6%, сообщил глава региона Андрей Турчак. | 28.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-28T07:10+0300
экономика
россия
общество
андрей турчак
07:10 28.05.2026
 
Средняя зарплата в Республике Алтай за 2025 год выросла на 17,6%

Турчак: средняя зарплата в Республике Алтай за 2025 год выросла на 17,6%

БАРНАУЛ, 28 мая – ПРАЙМ. Почти 73 тысячи рублей составлена среднемесячная зарплата в Республике Алтай, за 2025 год она выросла на 17,6%, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Среднемесячная зарплата выросла на 17,6% и составила 72,9 тысячи рублей. По темпам роста зарплаты Республика Алтай заняла первое место в СФО", - отметил Турчак во время ежегодного отчета о работе правительства перед депутатами госсобрания региона за 2025 год.
Турчак отметил, что это результат системной работы по повышению оплаты труда, выводу занятости из тени, наведению порядка в туризме, земельных отношениях и в целом прозрачности экономики.
"Вместе с вами мы провели серьезную работу по легализации занятости. По итогам 2025 года выведено из тени более 11 тысяч человек… В этом году легализуем еще не менее 10 тысяч работников", - подчеркнул Турчак.
На сессии Турчак отметил, что управляет регионом почти два года.
 
