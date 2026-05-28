Срочная просьба Зеленского к Трампу вызвала переполох в Киеве - 28.05.2026, ПРАЙМ
Срочная просьба Зеленского к Трампу вызвала переполох в Киеве
2026-05-28T06:44+0300
06:44 28.05.2026
 
Срочная просьба Зеленского к Трампу вызвала переполох в Киеве

Соскин заявил, что Зеленский написал письмо Трампу от отчаяния

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу от отчаяния, такое мнение в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский уже в полном отчаянии написал письмо Трампу", — подчеркнул он.

По его словам, глава киевского режима не смог осуществить свои замыслы и обеспечить продолжение поставок западного вооружения. Соединенные Штаты ясно дали понять, что не будут поддерживать Киев, добавил политолог.

Он также указал, что Зеленский вступает в конфликт с европейскими лидерами по поводу членства Украины в ЕС, что не способствует улучшению ситуации для Киева.

"Что можно сказать: все инициативы Зеленского — они провалились", — заключил Соскин.

Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому лидеру с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.

В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.
 
