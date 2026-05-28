"Какой же идиот". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Западе

Пользователи социальной сети X активно обсуждают просьбу Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу об увеличении поставок систем противовоздушной...

2026-05-28T11:30+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают просьбу Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу об увеличении поставок систем противовоздушной обороны. "Какой же ты идиот! Ты отверг мирное соглашение президента Трампа и бросился в объятия своих европейских союзников-воинов. Они тебе помогли? Теперь Россия сокрушает Украину. Ты утверждаешь, что побеждаешь, но снова вываливаешь свою миску для подаяний! Трамп не будет отвечать на твой постоянный бред", — подчеркнул @AllenNext."Уходите, мы больше денег вам не дадим. Научитесь мирно жить со своим гораздо более крупным соседом и перестаньте его провоцировать", — посоветовал @harshcritic1985."Черт возьми, ты когда-нибудь перестанешь попрошайничать? Твоя страна станет началом Третьей мировой войны, а ты предпочтешь, чтобы мир сгорел дотла, чем сдаться. Я пришел к следующему выводу: только полное уничтожение Украины Россией положит конец этой войне, и если для этого потребуется тактическое ядерное оружие, то пусть так и будет. Ты ставишь под угрозу мир и стабильность Европы из-за страны третьего мира, самой коррумпированной на планете, которая называется Украиной", — высказался @wtfnub."Чувак, проваливай. Ты ничего не получишь. Попроси Стармера и Макрона. Они еще год назад говорили, что возьмут инициативу на Украине на себя. Иди умоляй британцев, французов и немцев", — призвал @easygravy."Ты всегда был наглым попрошайкой, но сейчас ты превзошел самого себя", — заключил @GabeZZOZZ.Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский направил Трампу письмо с просьбой расширить поставки систем ПВО и ракет для них, учитывая усиливающийся дефицит боеприпасов в Вооружённых силах Украины. Украинские журналисты отмечают, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма представителям Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В этом документе говорится, что наибольшие трудности наблюдаются с боеприпасами для систем противоракетной обороны, особенно с ракетами PAC-3 для комплексов Patriot. В письме, с которым ознакомились журналисты, также подчёркивается, что уже осуществляемые поставки в рамках проекта Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), начатого в августе 2025 года США и НАТО для предоставления Киеву вооружений за счёт взносов стран-членов, недостаточны. Глава Белого дома заявил, что Соединённые Штаты прекратили передачу военной помощи Украине напрямую и продают вооружение НАТО, которое затем отправляется Киеву от стран альянса. Россия считает, что поставки оружия Украине мешают процессу урегулирования конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние.

украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, нато