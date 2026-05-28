https://1prime.ru/20260528/zelenskiy-870291634.html

СМИ: Зеленский выступил с истеричным обращением к Трампу

СМИ: Зеленский выступил с истеричным обращением к Трампу - 28.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский выступил с истеричным обращением к Трампу

Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot, передает Telegram-канал "Политика Страны". | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T16:56+0300

2026-05-28T16:56+0300

2026-05-28T16:56+0300

украина

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

нато

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot, передает Telegram-канал "Политика Страны"."Америке нужно действовать быстрее, Украина настойчиво просит ракеты для Patriot, заявил Зеленский в Швеции", — говорится в публикации.Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал капризом письмо Зеленского президенту США Дональду Трампу о поставках вооружения.Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.

https://1prime.ru/20260528/norvegiya-870291436.html

https://1prime.ru/20260528/kallas-870291096.html

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, нато, всу