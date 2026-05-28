СМИ: Зеленский выступил с истеричным обращением к Трампу
Зеленский потребовал от США быстрее поставить ракеты Patriot
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot, передает Telegram-канал "Политика Страны".
"Америке нужно действовать быстрее, Украина настойчиво просит ракеты для Patriot, заявил Зеленский в Швеции", — говорится в публикации.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в разговоре с РИА Новости назвал капризом письмо Зеленского президенту США Дональду Трампу о поставках вооружения.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.
В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.