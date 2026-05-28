"Это беспрецедентно". Ученые встревожены из-за произошедшего с Землей

Скорость вращения Земли замедляется с рекордной скоростью, установили ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. | 28.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-28T13:40+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Скорость вращения Земли замедляется с рекордной скоростью, установили ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. "Скорость, с которой нашли дни удлиняются, сейчас является "беспрецедентной" за 3,6 миллиона лет геологической истории", — сообщается в публикации BBC Science Focus.Исследователи проанализировали окаменелые оболочки древних одноклеточных морских организмов, населявших морское дно. Изучив их химический состав, они смогли определить колебания уровня моря в далёком прошлом и на основе этого вычислили изменения в скорости вращения нашей планеты. Ученые связывают рекордное замедление с таянием полярных ледников, обусловленным изменениями климата. Талая вода из высоких широт перемещается в океаны, концентрируясь ближе к экватору. Это приводит к смещению массы от полюсов и, как следствие, к изменению скорости вращения Земли. Согласно данным исследования, текущие темпы удлинения суток составляют примерно 1,33 миллисекунды за столетие. "Такое изменение продолжительности суток требует колоссального перераспределения массы: порядка тысячи гигатонн. Чтобы наглядно представить себе это, представьте сплошной куб льда <…>. Его высота составит десять километров. Это выше, чем высота Эвереста", — объяснил профессор Бенедикт Соджа.Ведущий автор исследования, Мостафу Киани Шахванд сообщил, что изменение продолжительности суток может отразиться на точности навигации космических аппаратов в Солнечной системе, а также сказаться на работе GPS-навигации на Земле.

