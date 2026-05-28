Россиянам объяснили, как отключить назойливые спам-звонки за минуту

2026-05-28T03:03+0300

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Массовые рекламные звонки без предварительного согласия абонента остаются одним из самых частых нарушений, но с недавних пор у граждан появились эффективные инструменты защиты. О том, какие штрафы грозят нарушителям и как быстро отключить нежелательные вызовы, агентству “Прайм” рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев."Массовый обзвон с рекламой без предварительного согласия абонента противоречит части 1 статьи 18 закона "О рекламе", и бремя доказывания согласия лежит на звонящем. С сентября 2025 года добавилась обязательная маркировка вызовов от юрлиц и ИП, а у абонента появилось право отключить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или самозапрет на "Госуслугах", — пояснил Хрулев.По словам эксперта, даже если компания зарегистрирована под безобидным названием вроде "Полезный звонок", это не освобождает её от обязанности получать согласие абонента до звонка. Каждый такой вызов — правонарушение по части 4.1 статьи 14.3 КоАП РФ, которое грозит организации штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Если же реклама касается финансовых услуг — кредитов или займов, — применяется отдельная часть 6 той же статьи со штрафом до 1,6 миллиона рублей.Жалоба в Федеральную антимонопольную службу — реально работающий механизм. Срок рассмотрения — 30 дней. В обращении необходимо указать свой номер, дату и время звонка, номер вызывающего абонента с маркировкой, а также чётко сформулировать, что согласие на получение рекламы не давалось.К заявлению стоит приложить детализацию от оператора, скриншот экрана и запись разговора. Отдельным документом нужно подписать согласие на раскрытие тайны связи — без него ведомство не сможет запросить данные у оператора. Параллельно Хрулев советует обращаться в Роскомнадзор по статье 15 закона о персональных данных, если звонящий использует личную информацию без разрешения.

