Совет директоров "Аэрофлота" дал рекомендации по дивидендам за 2025 год
2026-05-29T12:36+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Аэрофлот" рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 5,29 рубля на одну обыкновенную акцию, в сумме 21 миллиард рублей, сообщила компания. "Совет директоров ПАО "Аэрофлот" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 21 миллиарда рублей, что составляет 5,29 рубля на одну обыкновенную именную акцию", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" последовательно стремится учитывать интересы своих акционеров и инвесторов, в связи с чем совет директоров поддержал предложение менеджмента рекомендовать годовому собранию утвердить выплату дивидендов в объеме 21 миллиарда рублей, что составляет 100% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты", - приводятся слова первого замгендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина. Он также указал, что несмотря на серьезные вызовы, которые стоят перед компанией, группа второй год подряд завершает с чистой прибылью. Размер выплат по дивидендам, по его словам, соответствует уровню прошлого года. "Аэрофлот" за 2024 год выплатил дивиденды в размере 5,27 рубля на акцию, общая сумма выплат составила почти 21 миллиард рублей. Скорректированная прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за 2025 год составила 11,8 миллиарда рублей, а скорректированная чистая прибыль по МСФО - 22,6 миллиарда рублей. Годовое общее собрание акционеров "Аэрофлота" запланировано на 29 июня 2026 года. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 3,976 миллиарда обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" на сегодняшний день является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. 22 мая 2026 года Росимущество объявило об отборе организатора для приватизации еще 23,76% акций компании.
