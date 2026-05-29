Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АКОРТ оценили вероятность дефицита овощей в России - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/akort-870312599.html
В АКОРТ оценили вероятность дефицита овощей в России
В АКОРТ оценили вероятность дефицита овощей в России - 29.05.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ оценили вероятность дефицита овощей в России
Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перца, зелени или клубники, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - наибольшую долю... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T11:57+0300
2026-05-29T11:57+0300
бизнес
россия
армения
азербайджан
израиль
россельхознадзор
акорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905286_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_3948d8cd387f3b3fd303fc334aa27071.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перца, зелени или клубники, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - наибольшую долю предложения овощей формирует отечественная продукция, а импорт диверсифицирован, следует из комментария для РИА Новости председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова. Россельхознадзор ранее объявил, что с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз в страну из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур, а также клубники - "до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции". "Предпосылок к дефициту огурцов, томатов, перцев, зелени или клубники в торговых сетях нет. У крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран. При этом наибольшую долю предложения овощей в сетевых магазинах формирует отечественная продукция", - сказал Богданов. Он уточнил, что доля импорта в категории огурцов составляет около 15%, основные поставки идут из Азербайджана. В зависимости от формата магазина на полке представлено до 18 позиций. Ассортимент томатов составляет от двух до более чем 50 позиций, доля импорта около 30%: поставки распределены между Азербайджаном, Македонией, Марокко и Узбекистаном. Сладкий перец, помимо Армении, поступает из Гвинеи, Израиля, Ирана и Турции, доля импорта в категории составляет около 39%. На полке представлено до 10 позиций. Зелень и салаты - от 20 до более чем 180 позиций при доле импорта около 20%. Наряду с Арменией поставки идут из Ирана, Израиля, Ливана, Китая и Таиланда. Он также напомнил, что клубника сейчас поступает в основном из отечественных хозяйств - начался сезон первого урожая, который формирует основное предложение, а импортная доля составляет около 25%. "Ритейлеры со своей стороны продолжают расширять работу с отечественными производителями ягоды, что поддерживает стабильность ассортимента и цен", - заключил председатель АКОРТ.
https://1prime.ru/20260528/rosselkhoznadzor-870298199.html
https://1prime.ru/20260529/reshetnikov-870311358.html
армения
азербайджан
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905286_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4e422c2cb85b5429ce1f8746e28e16dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, армения, азербайджан, израиль, россельхознадзор, акорт
Бизнес, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, Россельхознадзор, АКОРТ
11:57 29.05.2026
 
В АКОРТ оценили вероятность дефицита овощей в России

АКОРТ: Дефицита овощей в России из-за запрета их ввоза из Армении не будет

© РИА Новости . Виталий ТимкивФермерская продукция
Фермерская продукция - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Фермерская продукция. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перца, зелени или клубники, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - наибольшую долю предложения овощей формирует отечественная продукция, а импорт диверсифицирован, следует из комментария для РИА Новости председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.
Россельхознадзор ранее объявил, что с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз в страну из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур, а также клубники - "до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции".
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Россельхознадзор оценил поставки армянской сельхозпродукции в Россию
Вчера, 21:18
"Предпосылок к дефициту огурцов, томатов, перцев, зелени или клубники в торговых сетях нет. У крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран. При этом наибольшую долю предложения овощей в сетевых магазинах формирует отечественная продукция", - сказал Богданов.
Он уточнил, что доля импорта в категории огурцов составляет около 15%, основные поставки идут из Азербайджана. В зависимости от формата магазина на полке представлено до 18 позиций. Ассортимент томатов составляет от двух до более чем 50 позиций, доля импорта около 30%: поставки распределены между Азербайджаном, Македонией, Марокко и Узбекистаном.
Сладкий перец, помимо Армении, поступает из Гвинеи, Израиля, Ирана и Турции, доля импорта в категории составляет около 39%. На полке представлено до 10 позиций. Зелень и салаты - от 20 до более чем 180 позиций при доле импорта около 20%. Наряду с Арменией поставки идут из Ирана, Израиля, Ливана, Китая и Таиланда.
Он также напомнил, что клубника сейчас поступает в основном из отечественных хозяйств - начался сезон первого урожая, который формирует основное предложение, а импортная доля составляет около 25%. "Ритейлеры со своей стороны продолжают расширять работу с отечественными производителями ягоды, что поддерживает стабильность ассортимента и цен", - заключил председатель АКОРТ.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Решетников прокомментировал ограничения на ввоз плодов и овощей из Армении
11:19
 
БизнесРОССИЯАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАНИЗРАИЛЬРоссельхознадзорАКОРТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала