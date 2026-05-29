В АКОРТ оценили вероятность дефицита овощей в России

АКОРТ: Дефицита овощей в России из-за запрета их ввоза из Армении не будет
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перца, зелени или клубники, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - наибольшую долю предложения овощей формирует отечественная продукция, а импорт диверсифицирован, следует из комментария для РИА Новости председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.
Россельхознадзор ранее объявил, что с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз в страну из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур, а также клубники - "до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции".
"Предпосылок к дефициту огурцов, томатов, перцев, зелени или клубники в торговых сетях нет. У крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран. При этом наибольшую долю предложения овощей в сетевых магазинах формирует отечественная продукция", - сказал Богданов.
Он уточнил, что доля импорта в категории огурцов составляет около 15%, основные поставки идут из Азербайджана. В зависимости от формата магазина на полке представлено до 18 позиций. Ассортимент томатов составляет от двух до более чем 50 позиций, доля импорта около 30%: поставки распределены между Азербайджаном, Македонией, Марокко и Узбекистаном.
Сладкий перец, помимо Армении, поступает из Гвинеи, Израиля, Ирана и Турции, доля импорта в категории составляет около 39%. На полке представлено до 10 позиций. Зелень и салаты - от 20 до более чем 180 позиций при доле импорта около 20%. Наряду с Арменией поставки идут из Ирана, Израиля, Ливана, Китая и Таиланда.
Он также напомнил, что клубника сейчас поступает в основном из отечественных хозяйств - начался сезон первого урожая, который формирует основное предложение, а импортная доля составляет около 25%. "Ритейлеры со своей стороны продолжают расширять работу с отечественными производителями ягоды, что поддерживает стабильность ассортимента и цен", - заключил председатель АКОРТ.