В России снизились минимальные цены на помидоры и огурцы
Минимальные цены на помидоры и огурцы в российских торговых сетях с начала апреля снизилась на 45% и 40% соответственно, а цены на сладкие перцы понизились... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T11:59+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минимальные цены на помидоры и огурцы в российских торговых сетях с начала апреля снизилась на 45% и 40% соответственно, а цены на сладкие перцы понизились вдвое с середины марта, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Минимальные цены на огурцы к концу мая снизились относительно начала апреля почти на 40%, до 90 рублей за килограмм. Минимальная цена за килограмм томатов за тот же период снизилась почти на 45%, до 140 рублей", - прокомментировал он цены в торговых сетях. Он указал также, что минимальная цена на сладкие перцы с середины марта снизилась вдвое - до 200 рублей за килограмм. Цена на клубнику к концу мая снизилась относительно начала апреля почти на 40%, до 700 рублей за килограмм, указал председатель АКОРТ.
АКОРТ: минимальные цены на помидоры и огурцы с начала апреля снизились на 45% и 40%
