Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизились минимальные цены на помидоры и огурцы - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/akort-870313599.html
В России снизились минимальные цены на помидоры и огурцы
В России снизились минимальные цены на помидоры и огурцы - 29.05.2026, ПРАЙМ
В России снизились минимальные цены на помидоры и огурцы
Минимальные цены на помидоры и огурцы в российских торговых сетях с начала апреля снизилась на 45% и 40% соответственно, а цены на сладкие перцы понизились... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T11:59+0300
2026-05-29T11:59+0300
бизнес
акорт
овощи
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865843417_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c0c87e3e29af6e66177bf622c2339719.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минимальные цены на помидоры и огурцы в российских торговых сетях с начала апреля снизилась на 45% и 40% соответственно, а цены на сладкие перцы понизились вдвое с середины марта, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Минимальные цены на огурцы к концу мая снизились относительно начала апреля почти на 40%, до 90 рублей за килограмм. Минимальная цена за килограмм томатов за тот же период снизилась почти на 45%, до 140 рублей", - прокомментировал он цены в торговых сетях. Он указал также, что минимальная цена на сладкие перцы с середины марта снизилась вдвое - до 200 рублей за килограмм. Цена на клубнику к концу мая снизилась относительно начала апреля почти на 40%, до 700 рублей за килограмм, указал председатель АКОРТ.
https://1prime.ru/20260529/akort-870312599.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865843417_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_55e449db37685bbd943435ddf80d2462.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, акорт, овощи, россия
Бизнес, АКОРТ, овощи, РОССИЯ
11:59 29.05.2026
 
В России снизились минимальные цены на помидоры и огурцы

АКОРТ: минимальные цены на помидоры и огурцы с начала апреля снизились на 45% и 40%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрилавок с овощами на ярмарке
Прилавок с овощами на ярмарке - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минимальные цены на помидоры и огурцы в российских торговых сетях с начала апреля снизилась на 45% и 40% соответственно, а цены на сладкие перцы понизились вдвое с середины марта, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Минимальные цены на огурцы к концу мая снизились относительно начала апреля почти на 40%, до 90 рублей за килограмм. Минимальная цена за килограмм томатов за тот же период снизилась почти на 45%, до 140 рублей", - прокомментировал он цены в торговых сетях.
Он указал также, что минимальная цена на сладкие перцы с середины марта снизилась вдвое - до 200 рублей за килограмм.
Цена на клубнику к концу мая снизилась относительно начала апреля почти на 40%, до 700 рублей за килограмм, указал председатель АКОРТ.
Фермерская продукция - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
В АКОРТ оценили вероятность дефицита овощей в России
11:57
 
БизнесАКОРТовощиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала