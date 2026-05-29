https://1prime.ru/20260529/aksenov-870336495.html
В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 в 20 литров
В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 в 20 литров - 29.05.2026, ПРАЙМ
В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 в 20 литров
Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 в 20 литров вводятся в Крыму с 9.00 мск 30 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T22:52+0300
2026-05-29T22:52+0300
2026-05-29T22:52+0300
энергетика
бизнес
крым
севастополь
сергей аксенов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 в 20 литров вводятся в Крыму с 9.00 мск 30 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым", - написал Аксенов в своем канале в "Макс". Он попросил крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме. Ранее лимиты на продажу топлива ввели власти в Севастополе.
https://1prime.ru/20260529/benzin-870317194.html
крым
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, крым, севастополь, сергей аксенов
Энергетика, Бизнес, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов
В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 в 20 литров
Аксенов: в Крыму вводят ограничения на продажу бензина АИ-95 в 20 литров в сутки