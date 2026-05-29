В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 в 20 литров

Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 в 20 литров вводятся в Крыму с 9.00 мск 30 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 29.05.2026, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 в 20 литров вводятся в Крыму с 9.00 мск 30 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым", - написал Аксенов в своем канале в "Макс". Он попросил крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме. Ранее лимиты на продажу топлива ввели власти в Севастополе.

