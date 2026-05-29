https://1prime.ru/20260529/aktsii-870306162.html

Акции Dell дорожают на 40 процентов после публикации финансовой отчетности

Акции Dell дорожают на 40 процентов после публикации финансовой отчетности - 29.05.2026, ПРАЙМ

Акции Dell дорожают на 40 процентов после публикации финансовой отчетности

Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies растут в цене почти на 40% после закрытия основных торгов четверга в США после... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T08:29+0300

2026-05-29T08:29+0300

2026-05-29T08:29+0300

рынок

торги

сша

техас

dell

https://cdnn.1prime.ru/img/76048/80/760488005_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_0710731bdec956f79b2581a971791116.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies растут в цене почти на 40% после закрытия основных торгов четверга в США после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов. По состоянию на 7.54 мск акции Dell дорожают на 39,76%, до 443,1 доллара. По итогам торгов четверга акции поднялись в стоимости на 3,84%, до 317,05 доллара за ценную бумагу. По итогам первого квартала финансового года, завершившегося 1 мая, чистая прибыль компании подскочила более чем в три с половиной раза, до 3,438 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 5,24 доллара с 1,37 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль Dell на акцию составила 4,86 доллара, что выше ожидаемой аналитиками прибыли в 2,88 доллара. Квартальная выручка компании подскочила почти вдвое в годовом выражении, до 43,842 миллиарда долларов, при прогнозе аналитиков в 34,81 миллиарда. В том числе выручка подразделения Infrastructure Solutions Group выросла в 2,8 раза, до рекордных 29 миллиардов долларов, Client Solutions Group - увеличилась на 17%, до 14,6 миллиарда. "Во всех сферах бизнеса – от цепочки поставок до продаж и ценообразования – были достигнуты исключительно хорошие результаты, что привело к рекордной выручке в размере 43,8 миллиарда долларов и рекордной прибыли на акцию", - цитируются в релизе слова финансового директора Dell Дэвида Кеннеди (David Kennedy). "Мы начинаем финансовый год с отчетливой динамикой, повышая наш прогноз годовой выручки до 167 миллиардов долларов, что почти на 50% больше, чем в прошлом году", - добавляет он. Dell Technologies - американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Компания также предоставляет клиентам портфель технологий и услуг в сфере данных. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.

https://1prime.ru/20260529/aktsii-870305612.html

https://1prime.ru/20260528/dividendy-870292734.html

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, техас, dell