Акции Dell дорожают на 40 процентов после публикации финансовой отчетности - 29.05.2026, ПРАЙМ
Акции Dell дорожают на 40 процентов после публикации финансовой отчетности
08:29 29.05.2026
 
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies растут в цене почти на 40% после закрытия основных торгов четверга в США после публикации финансовой отчетности, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.54 мск акции Dell дорожают на 39,76%, до 443,1 доллара. По итогам торгов четверга акции поднялись в стоимости на 3,84%, до 317,05 доллара за ценную бумагу.
По итогам первого квартала финансового года, завершившегося 1 мая, чистая прибыль компании подскочила более чем в три с половиной раза, до 3,438 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию без коррекции выросла до 5,24 доллара с 1,37 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль Dell на акцию составила 4,86 доллара, что выше ожидаемой аналитиками прибыли в 2,88 доллара.
Квартальная выручка компании подскочила почти вдвое в годовом выражении, до 43,842 миллиарда долларов, при прогнозе аналитиков в 34,81 миллиарда. В том числе выручка подразделения Infrastructure Solutions Group выросла в 2,8 раза, до рекордных 29 миллиардов долларов, Client Solutions Group - увеличилась на 17%, до 14,6 миллиарда.
"Во всех сферах бизнеса – от цепочки поставок до продаж и ценообразования – были достигнуты исключительно хорошие результаты, что привело к рекордной выручке в размере 43,8 миллиарда долларов и рекордной прибыли на акцию", - цитируются в релизе слова финансового директора Dell Дэвида Кеннеди (David Kennedy).
"Мы начинаем финансовый год с отчетливой динамикой, повышая наш прогноз годовой выручки до 167 миллиардов долларов, что почти на 50% больше, чем в прошлом году", - добавляет он.
Dell Technologies - американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Компания также предоставляет клиентам портфель технологий и услуг в сфере данных. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.
