Российский рынок акций снижается днем пятницы - 29.05.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается днем пятницы
Российский рынок акций снижается на фоне дешевеющей нефти и геополитической напряженности

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы демонстрирует заметное снижение под давлением дешевеющей нефти и геополитической напряженности, обновляя локальные минимумы, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.39 мск снижался на 0,87% - до 2561,5 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,5%, до 91,31 доллара за баррель.
"Российские фондовые индексы усилили снижение в пятницу, при этом индекс Мосбиржи в ходе торгов опускался до минимума с ноября прошлого года. Давление на рынок оказывает продолжающееся снижение цен на нефть на фоне сигналов о деэскалации ближневосточного конфликта", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам".
Определенную роль также играет "фактор пятницы" − многие отечественные инвесторы традиционно предпочитают сокращать рисковые позиции перед выходными, добавил он.
Дополнительное давление на индексы может оказывать повышение доходности ОФЗ, которые выросли на 6-11 базисных пунктов, отметил Александр Дудников из "Цифра брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Русагро" (+4,82%), "М.Видео" (+3,98%), "ЮГК" (+3,58%), "Системы" (+2,69%) и "Совкомфлота" (+1,73%).
"Акции "Русагро" растут после решения Мосбиржи включить акции компании в индекс Мосбиржи и РТС с 19 июня. Для бумаги это понятный технический позитив, так как теперь спрос может возникнуть со стороны фондов, ориентированных на индексы", - отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения — бумаги "Самолета" (−3,40%), "Генетико" (−3,23%), "ОГК 2" (−2,74%), "Русснефти" (−2,67%) и "Распадской" (−2,53%).

ПРОГНОЗЫ

Вершинин ожидает закрытия торгов в "красной зоне".
Индекс Мосбиржи может проверить на прочность психологическую поддержку в области 2500 пунктов, делится Дудников.
