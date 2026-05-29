"Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций
"Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 29.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. "Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 002P-02 с ежемесячными купонами. Объем размещения изначально ожидался не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 июня. Организаторы выпуска - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк.
