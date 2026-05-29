Назван самый дорогой авиабилет для поездки в командировку весной - 29.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Самый дорогой авиабилет для поездки в командировку этой весной стоил 1,1 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "Абсолютным рекордсменом среди самых дорогих перелетов в командировку весной стала индивидуальная поездка в Южную Африку: билет в одну сторону в бизнес-классе из Москвы в Йоханнесбург для одного пассажира стоил 1 055 000 рублей", - говорится в исследовании. При этом самой дорогостоящей командировкой весны для двоих был перелет по маршруту Москва — Гонконг, где билет в обе стороны в бизнес-классе для двух человек обошелся в 1,2 миллиона рублей рублей. Также компании не скупились на групповые поездки сотрудников. Так, билет девяти человек по маршруту Москва - Шанхай и обратно стоил 1 миллион рублей, пяти человек из Москвы в Буэнос-Айрес и обратно - 921 тысячу, а семи человек из Москвы в Дубай в обе стороны - 872 тысячи рублей. "Мы видим, как российский бизнес активно выстраивает новые деловые и партнерские связи. Высокая стоимость чека в весеннем сезоне обусловлена не только выбором премиальных классов обслуживания, но и увеличением размера рабочих групп", - прокомментировал руководитель компании Степан Мастрюков. "Компании отправляют целые делегации на ключевые выставки и переговоры в Китай, страны Ближнего Востока и Южную Америку, что подчеркивает серьезность их намерений на международных рынках", - добавил он.

