Минтранс подал иск к "Автодору" на 324 миллиона рублей

2026-05-29T12:33+0300

МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ. Министерство транспорта России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") о взыскании около 324 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 25 мая и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Счетную палату России. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.

