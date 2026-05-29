Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Половина из 20 крупнейших банков снизила ставки по накопительным счетам - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/banki-870323364.html
Половина из 20 крупнейших банков снизила ставки по накопительным счетам
Половина из 20 крупнейших банков снизила ставки по накопительным счетам - 29.05.2026, ПРАЙМ
Половина из 20 крупнейших банков снизила ставки по накопительным счетам
Половина банков России из топ-20 снизила ставки по накопительным счетам в мае, средняя доходность упала ниже 14%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T16:03+0300
2026-05-29T16:03+0300
финансы
банки
вклады
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866429739_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_e4dca9a9a66915ba9b0408299ef869ad.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Половина банков России из топ-20 снизила ставки по накопительным счетам в мае, средняя доходность упала ниже 14%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "За месяц (май-ред.) доходность накопительных счетов снизилась в 10 банках из топ-20, один из банков ее повысил. Диапазон снижения составил от -0,40 до -1,00 процентного пункта в зависимости от банка, тогда как рост зафиксирован в одном банке на 0,10 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банков на конец мая 2026 года снизилась с 16,50 до 16,00%", - говорится в сообщении. Сообщается, что средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за май 2026 года снизилась на 0,25 процентного пункта - до 13,97% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода или без дополнительных условий, снизилась на 0,38 процентного пункта - до 8,27%. Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.
https://1prime.ru/20260529/sravni-870314246.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866429739_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_41e1640a99a02e5c6acbf72fe07f4105.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, вклады
Финансы, Банки, Вклады
16:03 29.05.2026
 
Половина из 20 крупнейших банков снизила ставки по накопительным счетам

Ставки по накопительным счетам в мае снизила половина из 20 крупнейших российских банков

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска банка
Вывеска банка - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Половина банков России из топ-20 снизила ставки по накопительным счетам в мае, средняя доходность упала ниже 14%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"За месяц (май-ред.) доходность накопительных счетов снизилась в 10 банках из топ-20, один из банков ее повысил. Диапазон снижения составил от -0,40 до -1,00 процентного пункта в зависимости от банка, тогда как рост зафиксирован в одном банке на 0,10 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банков на конец мая 2026 года снизилась с 16,50 до 16,00%", - говорится в сообщении.
Сообщается, что средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за май 2026 года снизилась на 0,25 процентного пункта - до 13,97% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода или без дополнительных условий, снизилась на 0,38 процентного пункта - до 8,27%.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.
Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги IV ежегодной премии, отметив лучшие компании и продукты финансового рынка по итогам 2025 года - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Сравни назвал лучшие банки, страховые компании и МФО 2025 года
12:09
 
ФинансыБанкиВклады
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала