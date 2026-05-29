Половина из 20 крупнейших банков снизила ставки по накопительным счетам

Половина банков России из топ-20 снизила ставки по накопительным счетам в мае, средняя доходность упала ниже 14%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 29.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Половина банков России из топ-20 снизила ставки по накопительным счетам в мае, средняя доходность упала ниже 14%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "За месяц (май-ред.) доходность накопительных счетов снизилась в 10 банках из топ-20, один из банков ее повысил. Диапазон снижения составил от -0,40 до -1,00 процентного пункта в зависимости от банка, тогда как рост зафиксирован в одном банке на 0,10 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банков на конец мая 2026 года снизилась с 16,50 до 16,00%", - говорится в сообщении. Сообщается, что средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за май 2026 года снизилась на 0,25 процентного пункта - до 13,97% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода или без дополнительных условий, снизилась на 0,38 процентного пункта - до 8,27%. Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.

