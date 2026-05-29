Средние цены на бензин АИ-92 на выросли на 1,8 процента
2026-05-29T13:49+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Средние цены на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 1,8 %, а на марку АИ-95 - на 2,8%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина АИ-92 в период с 25 по 29 мая составила 67 670 рублей, а АИ-95 - 74 787 рублей за тонну. А на неделе с 18 по 22 мая - 66 454 и 72 779 рубля соответственно. Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 3,4%, до 66 410 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Правительство России тем временем распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.
