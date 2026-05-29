https://1prime.ru/20260529/benzin-870334830.html

Продажи бензина на Петербургской бирже за неделю снизились почти на треть

Продажи бензина на Петербургской бирже за неделю снизились почти на треть - 29.05.2026, ПРАЙМ

Продажи бензина на Петербургской бирже за неделю снизились почти на треть

Продажи бензина производства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии на Петербургской бирже за неделю с 25 по 29 мая снизились на 29%, до 6,3 тысячи... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T21:31+0300

2026-05-29T21:31+0300

2026-05-29T21:31+0300

экономика

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Продажи бензина производства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии на Петербургской бирже за неделю с 25 по 29 мая снизились на 29%, до 6,3 тысячи тонн, следует из материалов Национального биржевого ценового агентства. "За текущую торговую неделю (с 25 по 29 мая) объем продаж снизился и составил 6,3 тысячи тонн, что на 2,58 тысячи тонн меньше, чем неделей ранее", - говорится в материалах. Суммарный объем продаж бензина в мае 2026 года составил 23,64 тысячи тонн. В мае 2025 года реализация белорусского бензина на торгах была минимальной и составляла 0,9 тысячи тонн. В пятницу, 29 мая, на биржевых торгах цены на белорусский АИ-92 составили 96-97 тысяч рублей за тонну, на АИ-95 - 103-104 тысячи рублей за тонну. Кроме того, в мае суммарный объем продаж дизельного топлива составил 46,44 тысячи тонн. За прошедшую торговую неделю на биржевых торгах было продано 12,24 тысячи тонн белорусского дизтоплива, что на 23% меньше, чем неделей ранее.

https://1prime.ru/20260529/benzin-870317194.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия