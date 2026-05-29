Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи бензина на Петербургской бирже за неделю снизились почти на треть - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/benzin-870334830.html
Продажи бензина на Петербургской бирже за неделю снизились почти на треть
Продажи бензина на Петербургской бирже за неделю снизились почти на треть - 29.05.2026, ПРАЙМ
Продажи бензина на Петербургской бирже за неделю снизились почти на треть
Продажи бензина производства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии на Петербургской бирже за неделю с 25 по 29 мая снизились на 29%, до 6,3 тысячи... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T21:31+0300
2026-05-29T21:31+0300
экономика
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Продажи бензина производства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии на Петербургской бирже за неделю с 25 по 29 мая снизились на 29%, до 6,3 тысячи тонн, следует из материалов Национального биржевого ценового агентства. "За текущую торговую неделю (с 25 по 29 мая) объем продаж снизился и составил 6,3 тысячи тонн, что на 2,58 тысячи тонн меньше, чем неделей ранее", - говорится в материалах. Суммарный объем продаж бензина в мае 2026 года составил 23,64 тысячи тонн. В мае 2025 года реализация белорусского бензина на торгах была минимальной и составляла 0,9 тысячи тонн. В пятницу, 29 мая, на биржевых торгах цены на белорусский АИ-92 составили 96-97 тысяч рублей за тонну, на АИ-95 - 103-104 тысячи рублей за тонну. Кроме того, в мае суммарный объем продаж дизельного топлива составил 46,44 тысячи тонн. За прошедшую торговую неделю на биржевых торгах было продано 12,24 тысячи тонн белорусского дизтоплива, что на 23% меньше, чем неделей ранее.
https://1prime.ru/20260529/benzin-870317194.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия
Экономика, БЕЛОРУССИЯ
21:31 29.05.2026
 
Продажи бензина на Петербургской бирже за неделю снизились почти на треть

Продажи бензина белорусских НПЗ на Петербургской бирже снизились на 29%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Продажи бензина производства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии на Петербургской бирже за неделю с 25 по 29 мая снизились на 29%, до 6,3 тысячи тонн, следует из материалов Национального биржевого ценового агентства.
"За текущую торговую неделю (с 25 по 29 мая) объем продаж снизился и составил 6,3 тысячи тонн, что на 2,58 тысячи тонн меньше, чем неделей ранее", - говорится в материалах.
Суммарный объем продаж бензина в мае 2026 года составил 23,64 тысячи тонн. В мае 2025 года реализация белорусского бензина на торгах была минимальной и составляла 0,9 тысячи тонн.
В пятницу, 29 мая, на биржевых торгах цены на белорусский АИ-92 составили 96-97 тысяч рублей за тонну, на АИ-95 - 103-104 тысячи рублей за тонну.
Кроме того, в мае суммарный объем продаж дизельного топлива составил 46,44 тысячи тонн. За прошедшую торговую неделю на биржевых торгах было продано 12,24 тысячи тонн белорусского дизтоплива, что на 23% меньше, чем неделей ранее.
Заправка автомобиля
Средние цены на бензин АИ-92 на выросли на 1,8 процента
13:49
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала