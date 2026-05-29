Фондовые индексы АТР снова обновили исторические рекорды
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на последних торгах весны движутся в основном в плюсе, при этом южнокорейский KOSPI и японский...
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на последних торгах весны движутся в основном в плюсе, при этом южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 обновили очередные исторические рекорды - после достижения предыдущих максимумов в среду, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.28 мск южнокорейский индекс KOSPI подскакивает на 3,4% относительно предыдущего закрытия, до 8 463,54 пункта, а ранее в ходе торгов показатель достигал исторически максимального значения в 8 467,92 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,59%, до 66 367,23 пункта, и в ходе торгов показатель также достигал исторически максимального значения - 66 456 пунктов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite в то же время растет на символические 0,01%, до 4 099,23 пункта, а Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижается на 0,59%, до 2 843,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index растет на 1,02%, до 25 262,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,49%, до 8 720,7 пункта. На японский индекс дополнительное позитивное влияние могла оказать макростатистика, вышедшая ранее в пятницу. Так, уровень безработицы в стране с учетом сезонных колебаний в апреле резко сократился - до 2,5% с уровня марта в 2,7%, в то время как аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на мартовском уровне. В свою очередь подъему южнокорейского индекса способствует рост капитализации Samsung Electronics - почти на 5%. Аналитики агентства Рейтер заявили, что такой рост обоснован сообщением Samsung о начале поставок образцов своего новейшего чипа сверхбыстрой оперативной памяти (HBM), и тем самым компания опередила конкурентов в распространении новой версии продукта, критически важного для центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта. Рейтер уточняет, что оптимизм в отношении перспектив бизнеса Samsung также вырос после того, как американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic назвала Samsung стратегическим партнером в своем последнем раунде финансирования. Anthropic сообщил, что привлек финансирование при оценке компании после инвестиций в 965 миллиардов долларов, назвав Samsung, Micron и SK Hynix партнерами, чьи технологии играют решающую роль в поставках микросхем памяти и хранения данных. "На рынке HBM первопроходцы, как правило, получают основную часть заказов, поэтому завоевание доли рынка на начальных этапах имеет решающее значение", - приводит агентство мнение руководителя отдела исследований KB Securities-Jefferie Джеффа Кима (Jeff Kim).
