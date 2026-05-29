Мосбиржа сформировала новые базы расчета индексов акций с 19 июня

2026-05-29T09:54+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала новые базы расчета индексов акций, которые вступят в силу с 19 июня, также будут установлены новые значения коэффициентов free-float для ряда эмитентов, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 июня 2026 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов", - говорится в сообщении. Так, в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС добавлены обыкновенные акции "Русагро", исключены акции ПИКа. Базы "голубых фишек" и индекса средней и малой капитализации остались без изменений. В индекс широкого рынка войдет "Глоракс" (добавлен также в индекс недвижимости) и "Диасофт" (добавлен в индекс информационных технологий), покинут его "Нижнекамскнефтехим" (удален также из индекса химического сектора) и "Европлан" (равно как и покинул индекс финансов). В лист ожидания на включение в базу индекса Мосбиржи и РТС войдут акции "Самолета", на исключение из листа ожидания - "Ренессанс страхование" и "Мосэнерго". Среди ключевых изменений коэффициентов free-float: у Сбербанка - 50%, у "Т-Технологий" - 51%, у "Озона" - 26%, у Московской биржи - 61%, у "Хэдхантера" - 53%. У "Камаза" free-float составит 5%, у "Европлана" - 4%, у "Промомеда" - 9%, "Группы Астра" - 17%, "М.Видео" - 20%, "Мечела" - 44% для обыкновенных акций и 57% для привилегированных.

