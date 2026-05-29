Фондовые биржи США обновили рекордные уровни - 29.05.2026, ПРАЙМ
Фондовые биржи США обновили рекордные уровни
Основные фондовые индексы США растут в пятницу, обновляя исторические максимумы, месяц также готовятся завершить в плюсе за счет оптимизма вокруг сферы... | 29.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в пятницу, обновляя исторические максимумы, месяц также готовятся завершить в плюсе за счет оптимизма вокруг сферы искусственного интеллекта и ожиданий ослабления геополитической напряженности, следует из данных бирж и комментариев аналитика.
По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,35% - до 50 845,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,63% - до 27 090,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 7598,27 пункта. Минутами ранее все три индекса достигали новых рекордных уровней - 50 911,68 пункта, 27 093,46 пункта и 7 598,48 пункта соответственно.
С начала месяца Dow Jones вырос на 2,4%, Nasdaq Composite - на 8,8%, S&P 500 - на 5,4%.
"Рынки завершают май в атмосфере склонности к риску, чему способствуют энтузиазм в отношении искусственного интеллекта, снижение цен на нефть и растущие ожидания того, что напряженность в отношениях между США и Ираном может оставаться под контролем благодаря продлению соглашения о прекращении огня", - цитирует агентство Рейтер главу отдела макростратегии рынков в BNY Боба Сэвиджа (Bob Savage).
По словам эксперта, в то же время центробанки по-прежнему сосредоточены на рисках инфляции, а председатели Европейского центробанка и Федрезерва США предупреждают, что на фоне этих опасений сохраняется возможность повышения учетных ставок.
